Beşiktaş transferde gaza bastı! 2 dünya yıldızı birden geliyor

Sezona kötü bir başlangıç yapan ancak ardından aldığı galibiyetler ile zirve yarışına katılan Beşiktaş, devre arası transfer dönemi öncesi gaza bastı. Siyah-beyazlı ekipte kadroya takviye yapmak isteyen çiçeği burnunda yönetim kadroya iki dünya yıldızı ismi katmak için çalışmalara başladı.

27.11.2019 15:43 - Son Güncelleme: 27.11.2019 15:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





