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Beşiktaş transferde gaza bastı! 2 dünya yıldızı birden geliyor

Sezona kötü bir başlangıç yapan ancak ardından aldığı galibiyetler ile zirve yarışına katılan Beşiktaş, devre arası transfer dönemi öncesi gaza bastı. Siyah-beyazlı ekipte kadroya takviye yapmak isteyen çiçeği burnunda yönetim kadroya iki dünya yıldızı ismi katmak için çalışmalara başladı.

27.11.2019 15:43 - Son Güncelleme: 27.11.2019 15:44
Beşiktaş transferde gaza bastı! 2 dünya yıldızı birden geliyor

Hem Süper Lig hem de Avrupa'da sezona kabus gibi bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta alınan peş peşe galibiyetler sonrası yüzler gülüyor...

Beşiktaş transferde gaza bastı! 2 dünya yıldızı birden geliyor

Son olarak deplasmanda karşılaştığı İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini alan siyah-beyazlılar, Ahmet Nur Çebi'nin başkanlık koltuğuna oturmasıyla bambaşka bir hava yakaladı.

Beşiktaş transferde gaza bastı! 2 dünya yıldızı birden geliyor

Oynadığı etkili futbolla beğeni toplayan ve son 6 haftada kalesinde sadece 1 gol gören siyah-beyazlılarda teknik direktör Abdullah Avcı'ya olan bakış açısı değişti.

Beşiktaş transferde gaza bastı! 2 dünya yıldızı birden geliyor

Yarıştığı her iki kulvarda da kötü bir başlangıç yapan ve ilk 6 haftada kalesinde 12 gol gören siyah-beyazlılarda tabloyu tersine çeviren Abdullah Avcı'ya olan destek giderek artıyor.

Beşiktaş transferde gaza bastı! 2 dünya yıldızı birden geliyor

Beşiktaş'taki yükseliş tüm hızıyla sürerken, teknik heyet sezonun ikinci yarısında da yükselen grafiği devam ettirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

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