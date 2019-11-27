Beşiktaş transferde gaza bastı! 2 dünya yıldızı birden geliyor
Sezona kötü bir başlangıç yapan ancak ardından aldığı galibiyetler ile zirve yarışına katılan Beşiktaş, devre arası transfer dönemi öncesi gaza bastı. Siyah-beyazlı ekipte kadroya takviye yapmak isteyen çiçeği burnunda yönetim kadroya iki dünya yıldızı ismi katmak için çalışmalara başladı.
27.11.2019 15:43
- Son Güncelleme: 27.11.2019 15:44
Hem Süper Lig hem de Avrupa'da sezona kabus gibi bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta alınan peş peşe galibiyetler sonrası yüzler gülüyor...
Son olarak deplasmanda karşılaştığı İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini alan siyah-beyazlılar, Ahmet Nur Çebi'nin başkanlık koltuğuna oturmasıyla bambaşka bir hava yakaladı.
Oynadığı etkili futbolla beğeni toplayan ve son 6 haftada kalesinde sadece 1 gol gören siyah-beyazlılarda teknik direktör Abdullah Avcı'ya olan bakış açısı değişti.
Yarıştığı her iki kulvarda da kötü bir başlangıç yapan ve ilk 6 haftada kalesinde 12 gol gören siyah-beyazlılarda tabloyu tersine çeviren Abdullah Avcı'ya olan destek giderek artıyor.
Beşiktaş'taki yükseliş tüm hızıyla sürerken, teknik heyet sezonun ikinci yarısında da yükselen grafiği devam ettirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor.