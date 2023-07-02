Barcelona Başkanı Laporta'dan flaş Arda Güler açıklaması!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin formasını terleten genç yıldız Arda Güler ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Futbolcunun transferde adı bir süredir Barcelona ile anılıyordu. Son olarak ise Katalan ekibinin başkanı Laporta'dan transfere dair flaş açıklama geldi. İşte detaylar...
02.07.2023 17:41 - Son Güncelleme: 02.07.2023 17:41
Fenerbahçe'de yeni sezonda kalıp kalmayacağı merak konusu olan Arda Güler konusunda her geçen gün talipler artıyor.