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Haberler Spor Barcelona Başkanı Laporta'dan flaş Arda Güler açıklaması!

Barcelona Başkanı Laporta'dan flaş Arda Güler açıklaması!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin formasını terleten genç yıldız Arda Güler ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Futbolcunun transferde adı bir süredir Barcelona ile anılıyordu. Son olarak ise Katalan ekibinin başkanı Laporta'dan transfere dair flaş açıklama geldi. İşte detaylar...

02.07.2023 17:41 - Son Güncelleme: 02.07.2023 17:41
Barcelona Başkanı Laporta’dan flaş Arda Güler açıklaması!

Fenerbahçe'de yeni sezonda kalıp kalmayacağı merak konusu olan Arda Güler konusunda her geçen gün talipler artıyor.

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Barcelona Başkanı Laporta’dan flaş Arda Güler açıklaması!

Transfer konusunda en ısrarcı olan Barcelona'da başkan Laporta konuştu.

Barcelona Başkanı Laporta’dan flaş Arda Güler açıklaması!

Laporta'nın başkan Ali Koç ile arasının iyi olduğu biliniyor.

Barcelona Başkanı Laporta’dan flaş Arda Güler açıklaması!

İşte İspanyol basınına yansıyan o haber ve Laporta'nın sözleri...

Barcelona Başkanı Laporta’dan flaş Arda Güler açıklaması!

"GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"

"Arda Güler'i transfer etmek için Fenerbahçe ile görüşmelerimiz sürüyor.

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