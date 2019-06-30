Galatasaray transfer haberleri... Galatasaraylı yıldız için İstanbul'a geldiler!
Sezonu şampiyon kapatan Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Galatasaray'da Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına son sürat devam ederken bir yandan da mevcut oyuncular ile ilgili kararlar alınmaya başlandı. Galatasaray'da transferin gözde ismin transferi için İstanbul'a geldiler. İşte sürpriz transfer gelişmesinin detayları... Galatasaray son dakika transfer haberleri...
30.06.2019 21:08
- Son Güncelleme: 30.06.2019 21:18
DİĞER GALERİLER