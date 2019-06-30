GaleriSpor

Galatasaray transfer haberleri... Galatasaraylı yıldız için İstanbul'a geldiler!

Sezonu şampiyon kapatan Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Galatasaray'da Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına son sürat devam ederken bir yandan da mevcut oyuncular ile ilgili kararlar alınmaya başlandı. Galatasaray'da transferin gözde ismin transferi için İstanbul'a geldiler. İşte sürpriz transfer gelişmesinin detayları... Galatasaray son dakika transfer haberleri...

30.06.2019 21:08 - Son Güncelleme: 30.06.2019 21:18
Galatasaray transfer haberleri! Transfer için İstanbul'a geldiler

Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor.

Galatasaray transfer haberleri! Transfer için İstanbul'a geldiler

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan sarı-kırmızılılar transfer çalışmalarına büyük bir titizlik ile devam ediyor.

Galatasaray transfer haberleri! Transfer için İstanbul'a geldiler

Transfer çalışmalarına teknik direktör Fatih Terim'in raporlarına göre hareket eden sarı-kırmızılı kurmaylar birçok oyuncu ile temas halinde.

Galatasaray transfer haberleri! Transfer için İstanbul'a geldiler

Geçtiğimiz günlerde 3 oyuncu birden açıklayarak transferde sükse yapan Galatasaray'ın durmaya niyeti yok.

Galatasaray transfer haberleri! Transfer için İstanbul'a geldiler

Arjantinli yıldız Ever Banega'nın transferinde mutlu sona çok yakın olan sarı-kırmızılılar, Vedat Muriç için de yaptığı teklifi yükseltti.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Fenerbahçe transfer haberleri... Sevilla'dan flaş Kjaer hamlesi! Fenerbahçe...
Fenerbahçe transfer haberleri... Sevilla'dan flaş Kjaer hamlesi! Fenerbahçe...