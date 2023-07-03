Galatasaray transfer haberleri | Yerli sayılacaktı! Aslan'da flaş Yusuf Demir gelişmesi
Süper Lig'de yeni sezon öncesi kadro çalışmalarına devam eden Galatasaray'da sürpriz ayrılıklar da yaşanabilir. Sarı kırmızılılarda bu sezon yerli statüde forma giyebilecek olan Yusuf Demir ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
03.07.2023 17:04 - Son Güncelleme: 03.07.2023 17:30
Listedeki adaylar daha sonra teknik direktör Okan Buruk'a sunulmuş ve 49 yaşındaki çalıştırıcının kararı sonrası harekete geçilmişti.