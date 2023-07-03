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Galatasaray transfer haberleri | Yerli sayılacaktı! Aslan'da flaş Yusuf Demir gelişmesi

Süper Lig'de yeni sezon öncesi kadro çalışmalarına devam eden Galatasaray'da sürpriz ayrılıklar da yaşanabilir. Sarı kırmızılılarda bu sezon yerli statüde forma giyebilecek olan Yusuf Demir ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

03.07.2023 17:04 - Son Güncelleme: 03.07.2023 17:30
Galatasaray transfer haberleri | Flaş Yusuf Demir gelişmesi!

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray transfer haberleri | Flaş Yusuf Demir gelişmesi!

Sarı kırmızılılar, yeni sezona da iddialı bir kadroyla girerek tüm kulvarlarda başarı yakalamak istiyor.

Galatasaray transfer haberleri | Flaş Yusuf Demir gelişmesi!

Yönetim aylar öncesinden hummalı bir çalışma içerisine girmişti.

Galatasaray transfer haberleri | Flaş Yusuf Demir gelişmesi!

Transfer edilmesi planlanan oyuncular tek tek belirlenmişti.

Galatasaray transfer haberleri | Flaş Yusuf Demir gelişmesi!

Listedeki adaylar daha sonra teknik direktör Okan Buruk'a sunulmuş ve 49 yaşındaki çalıştırıcının kararı sonrası harekete geçilmişti.

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