GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin gözdesini Galatasaray kapıyor!

Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer dönemi için temaslarını hızlandıran Cimbom'dan bomba bir hamle geldi. Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe'nin yazın çok istediği o yıldız için devreye girdi. İşte A Spor'un duyurduğu ve gündem yaratan transfer haberinin detayları...