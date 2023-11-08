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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin gözdesini Galatasaray kapıyor!

Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer dönemi için temaslarını hızlandıran Cimbom'dan bomba bir hamle geldi. Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe'nin yazın çok istediği o yıldız için devreye girdi. İşte A Spor'un duyurduğu ve gündem yaratan transfer haberinin detayları...

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Giriş Tarihi 08 Kasım 2023, 17:44 Güncelleme 08 Kasım 2023, 21:18
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin gözdesini Galatasaray kapıyor! 1

Süper Lig'de 11. hafta itibariyle liderlik koltuğuna oturan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin gözdesini Galatasaray kapıyor! 2

Ligde ve Avrupa'da başarılı bir grafik çizen Cimbom'da gözler ara transfere çevrildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin gözdesini Galatasaray kapıyor! 3

Süper Lig'de 11 maç sonunda 31 puan toplayan sarı kırmızılılar, ilk sırada bulunuyor.

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