Okan Buruk'tan Muslera ve Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın Bayern Münih maçı 11'i

Galatasaray yine zorlu bir maçın arifesinde... Bu sezon Avrupa'da oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmeyen ve göğsümüzü kabartan temsilcimiz, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında bugün deplasmanda Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak maç 23.00'te başlayacak. İlk maçında sahasında Kopenhag ile 2-0 geri düşmesine rağmen 2-2 berabere kalan temsilcimiz, ikinci haftada deplasmanda Manchester United'ı 3-2 mağlup etmeyi başardı. Üçüncü haftada konuk ettiği Bayern Münih'e ise sahada çok iyi bir performans sergilemesine rağmen 3-1 yenilen Galatasaray, topladığı 4 puanla grupta ikinci sırada yer alıyor.

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BUGÜNE KADAR HİÇ YENEMEDİK

Bu sezon grupta oynadığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılan Alman ekibi, 2022-2023, 2021-2022 ve 2019-2020'de bu aşamada yaptığı tüm maçlarını kazandı. Bayern Münih, gruplarda 2020-2021'de 5 galibiyet ve 1 beraberlik, 2018- 2019'da da 4 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Ancak 'Avrupa fatihi' unvanına sahip olan sarı-kırmızılı takım, Alman takımlarıyla deplasmanda oynadığı 16 karşılaşmada 5 galibiyet, 5 beraberlik elde etti. Bugüne kadar Türk takımları, Bayern Münih'i hiç yenemedi ama iki sezondur oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Galatasaray'ın bütün bu olumsuz istatistiklere son vermesini ve Türkiye'ye yeni bir zafer daha yaşatmasını bekliyoruz.