Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor bu isimlerin peşinde | 2020'de sözleşmesi biten yıldızlar
Ocak ayı transfer döneminin açılmasına sayılı günler kala Türkiye'de ve dünya futbol camiasında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Birçok takım yıldız futbolcularla görüşmelerini sürdürürken, 1 Ocak itibarıyla onlarca yıldız da bedava şekilde sözleşme imzalamaya hak kazandı. Süper Lig'den Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere birçok kulüp de bu isimleri yakın takibe aldı. İşte 2019-2020 sezonu itibarıyla sözleşmesi bitecek yıldızlar...
1 Ocak itibarıyla dünya futbolundan birçok isim bedelsiz şekilde takımlarından ayrılmaya hak kazandı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek yıldız isimler istedikleri takımla transfer görüşmesi yaparak sözleşme imzalayabiliyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un transfer listesinde bulunan birçok yıldızın da sezon sonu sözleşmesi sona eriyor. İşte 2019-2020 sezonu sonunda sözleşmesi biten yıldızlar...