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Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor bu isimlerin peşinde | 2020'de sözleşmesi biten yıldızlar

Ocak ayı transfer döneminin açılmasına sayılı günler kala Türkiye'de ve dünya futbol camiasında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Birçok takım yıldız futbolcularla görüşmelerini sürdürürken, 1 Ocak itibarıyla onlarca yıldız da bedava şekilde sözleşme imzalamaya hak kazandı. Süper Lig'den Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere birçok kulüp de bu isimleri yakın takibe aldı. İşte 2019-2020 sezonu itibarıyla sözleşmesi bitecek yıldızlar...

01.01.2020 18:43 - Son Güncelleme: 01.01.2020 18:43
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor bu isimlerin peşinde | 2020'de sözleşmesi biten yıldızlar

1 Ocak itibarıyla dünya futbolundan birçok isim bedelsiz şekilde takımlarından ayrılmaya hak kazandı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek yıldız isimler istedikleri takımla transfer görüşmesi yaparak sözleşme imzalayabiliyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un transfer listesinde bulunan birçok yıldızın da sezon sonu sözleşmesi sona eriyor. İşte 2019-2020 sezonu sonunda sözleşmesi biten yıldızlar...

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor bu isimlerin peşinde | 2020'de sözleşmesi biten yıldızlar

CHRISTIAN ERIKSEN
Takımı: Tottenham
Değeri: 90 milyon euro
Mevkisi: Orta saha

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor bu isimlerin peşinde | 2020'de sözleşmesi biten yıldızlar

WILLIAN
Takımı: Chelsea
Değeri: 32 milyon euro
Mevkisi: Sağ kanat

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor bu isimlerin peşinde | 2020'de sözleşmesi biten yıldızlar

RYAN FRASER
Takımı: Bournemouth
Değeri: 30 milyon euro
Mevkisi: Sol kanat

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor bu isimlerin peşinde | 2020'de sözleşmesi biten yıldızlar

THOMAS MEUNIER
Takımı: PSG
Değeri: 30 milyon euro
Mevkisi: Sağ bek

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