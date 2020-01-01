Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor bu isimlerin peşinde | 2020'de sözleşmesi biten yıldızlar

Ocak ayı transfer döneminin açılmasına sayılı günler kala Türkiye'de ve dünya futbol camiasında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Birçok takım yıldız futbolcularla görüşmelerini sürdürürken, 1 Ocak itibarıyla onlarca yıldız da bedava şekilde sözleşme imzalamaya hak kazandı. Süper Lig'den Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere birçok kulüp de bu isimleri yakın takibe aldı. İşte 2019-2020 sezonu itibarıyla sözleşmesi bitecek yıldızlar...

01.01.2020 18:43 - Son Güncelleme: 01.01.2020 18:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





