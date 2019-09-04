Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in yaşını öğrenenler şok oldu!
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Altı yaşından itibaren, bir ayağı aksak olduğu için "Topal Talat" lakabıyla çağrılan babasıyla birlikte birçok ağır işte çalıştı, bir yandan da mahalle arasında futbol oynardı. Okul hayatı, futbol kadar cazip gelmeyen Terim, babasının isteği üzerine Motor Sanat Enstitüsüne girer fakat 2. sınıfta devamsızlıktan okulu bırakmak zorunda kaldı. 1969'da henüz 16 yaşındayken formasını giymeğe başladığı Adanademirspor'la futbol hayatı başlayan Fatih Terim, son olarak 2017'den bu yana Galatasaray teknik direktörüdür. Bugün doğum günü olan Fatih Terim kaç yaşında sizce? Öğrenince çok şaşıracaksınız!
04.09.2019 17:30
- Son Güncelleme: 04.09.2019 17:30
Genç yaşta futbol hayatına giren Fatih Terim, 1985'te futbola veda edene kadar Galatasaray'da oynadı. 2019 yılına kadar Galatasaray ile anlaşma imzalayan Fatih Terim'in özel hayatı ise her daim merak konusu oldu. Bugün doğum günü olan Fatih Terim'in yaşını öğrenenler çok şaşıracak! İşte ünlülerin yaşları...
DİĞER GALERİLER