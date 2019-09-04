Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in yaşını öğrenenler şok oldu!

Genç yaşta futbol hayatına giren Fatih Terim, 1985'te futbola veda edene kadar Galatasaray'da oynadı. 2019 yılına kadar Galatasaray ile anlaşma imzalayan Fatih Terim'in özel hayatı ise her daim merak konusu oldu. Bugün doğum günü olan Fatih Terim'in yaşını öğrenenler çok şaşıracak! İşte ünlülerin yaşları...