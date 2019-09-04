Galatasaray'da yeni transferler için imza şov!

Galatasaray'da başta Radamel Falcao olmak üzere yeni transferler Mario Lemina, Micheal Seri, Taylan Antalyalı, Şener Özbayraklı, Adem Büyük, Okan Kocuk ve Emre Mor'un için Türk Telekom Stadı'nda imza töreni düzenlendi. Müzik ve ışık şovu eşliğinde gerçekleştirilen geceye Falcao damga vurdu.Müthiş gece tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim'in de doğum günü olması sebebiyle ayrı bir önem de arz ediyordu. İşte görkemli geceden kareler...

04.09.2019 22:05 - Son Güncelleme: 04.09.2019 22:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





