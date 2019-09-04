Galatasaray'da yeni transferler için imza şov!
Galatasaray'da başta Radamel Falcao olmak üzere yeni transferler Mario Lemina, Micheal Seri, Taylan Antalyalı, Şener Özbayraklı, Adem Büyük, Okan Kocuk ve Emre Mor'un için Türk Telekom Stadı'nda imza töreni düzenlendi. Müzik ve ışık şovu eşliğinde gerçekleştirilen geceye Falcao damga vurdu.Müthiş gece tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim'in de doğum günü olması sebebiyle ayrı bir önem de arz ediyordu. İşte görkemli geceden kareler...
04.09.2019 22:05
- Son Güncelleme: 04.09.2019 22:24
Galatasaray maddi anlamda sıkıntılı bir dönem geçirse de yaz transfer dönemine damga vurmayı başardı. 11 oyuncu ile yollarını ayıran sarı-kırmızılı yönetim, tam 14 oyuncu transfer ederek bu sezonki kadrosunda büyük değişikliğe imza attı.
Üstelik yeni isimler için kasasından da sadece 9.1 milyon euro çıktı. Radamel Falcao başta Ryan Babel, Steven Nzonzi, Taylan Antalyalı, Jimmy Durmaz, Adem Büyük, Şener Özbayraklı, Okan Kocuk transferlerini bedelsiz tamamladı.
EN PAHALISI LUYINDAMA
Kıiralık gelen Luyindama'nın bonservisi 5 milyon euro'ya aldı. Ozornwafor için 300 bin euro ödendi. Seri'ye 1.5 milyon euro, Lemina'ya 1 milyon euro, Andone'ye 700 bin euro, Emre Mor'a 600 bin euro kiralama bedeli ödedi.
Finansal Fair Play sebebi ile transfer bilançosunda eksiye düşmemesi gereken Cimbom, yaz transfer dönemini artı 225 bin euro ile kapattı. 9.3 milyon euro'luk oyuncu satışı yapan Galatasaray, oyuncular için 9.1 milyon euro harcadı.
F.BAHÇE'YE BÜYÜK FARK
Transfer dönemi tamamlandı... Galatasaray, Transfermarkt değeri bakımında 136.5 milyon euro ile Süper Lig'in en değerli takımı unvanını elde etti.