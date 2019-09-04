GaleriSpor

Süper Lig'in en pahalı ismi açıklandı! İşte Süper Lig'in en pahalı futbolcuları ve kazançları

Süper Lig'in en pahalı futbolcuları belli oldu. Başta 4 büyükler olmak üzere tüm kulüpler, yaz transfer döneminde kadrolarına önemli takviyelerde bulundu. 2019-20 yaz transfer döneminin sona ermesiyle birlikte Süper Lig'de en değerli futbolcular listesi de değişti. eki Süper Lig'in en pahalı futbolcusu kim oldu? İşte taraftarları şaşırtan Süper Lig'in en pahalı futbolcuları ve kazançları...

04.09.2019 12:26 - Son Güncelleme: 04.09.2019 12:26
Süper Lig'in en pahalı ismi açıklandı! İşte Süper Lig'in en pahalı futbolcuları

10. Pedro Rebocho - Beşiktaş - 6 milyon euro

Süper Lig'in en pahalı ismi açıklandı! İşte Süper Lig'in en pahalı futbolcuları

10. Alexander Sörloth - Trabzonspor - 6 milyon euro

Süper Lig'in en pahalı ismi açıklandı! İşte Süper Lig'in en pahalı futbolcuları

10. Florin Andone - Galatasaray - 6 milyon euro

Süper Lig'in en pahalı ismi açıklandı! İşte Süper Lig'in en pahalı futbolcuları

9. İrfan Can Kahveci - Başakşehir - 7 milyon euro

Süper Lig'in en pahalı ismi açıklandı! İşte Süper Lig'in en pahalı futbolcuları

9. Sofiane Feghouli - Galatasaray - 7 milyon euro

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Ben Arfa'dan şok açıklama! Fenerbahçe'nin teklifi...
Ben Arfa'dan şok açıklama! Fenerbahçe'nin teklifi...