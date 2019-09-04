Süper Lig'in en pahalı ismi açıklandı! İşte Süper Lig'in en pahalı futbolcuları ve kazançları
Süper Lig'in en pahalı futbolcuları belli oldu. Başta 4 büyükler olmak üzere tüm kulüpler, yaz transfer döneminde kadrolarına önemli takviyelerde bulundu. 2019-20 yaz transfer döneminin sona ermesiyle birlikte Süper Lig'de en değerli futbolcular listesi de değişti. eki Süper Lig'in en pahalı futbolcusu kim oldu? İşte taraftarları şaşırtan Süper Lig'in en pahalı futbolcuları ve kazançları...
04.09.2019 12:26
- Son Güncelleme: 04.09.2019 12:26
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