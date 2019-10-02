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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i PSG maçında çıldırtan olay!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A grubundaki 2.maçında Paris Saint-Germain'i ağırladı. İlk maçını Belçika'da Club Brugge ile oynayan Galatasaray, sahadan beraberlikle ayrılmıştı. Sarı-kırmızılılar, Paris Saint Germain'e de boyun eğdi. Grupta Real Madrid'in önünde 3. sırada yer aldı. Sarı-Kırmızılılarda bu maçta saha içinde teknik direktör Fatih Terim'i çıldırtan bir olay da yaşandı. İşte o olay ve Terim'in tepkisi...

02.10.2019 12:12 - Son Güncelleme: 02.10.2019 12:15
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i PSG maçında çıldırtan olay!

Galatasaray tribünlerinden maça büyük rağbet vardı. Sarı-kırmızılı taraftarlar TT Stadı'nda boş yer bırakmadı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i PSG maçında çıldırtan olay!

Ligde cezası bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, PSG karşısında oynanan Şampiyonlar Ligi mücadelesinde kulübedeki yerini aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i PSG maçında çıldırtan olay!

Abdurrahim Albayrak, maç öncesi rakip kulübün yöneticileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i PSG maçında çıldırtan olay!

Deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural TT Stadı'nda Galatasaray - PSG maçını takip etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i PSG maçında çıldırtan olay!

Fatih Terim ile PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel'in maç öncesi samimi görüntüleri dikkat çekti. Alman teknik adam, basın toplantısında Terim'e övgüler yağdırmıştı.

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