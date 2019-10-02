Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i PSG maçında çıldırtan olay!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A grubundaki 2.maçında Paris Saint-Germain'i ağırladı. İlk maçını Belçika'da Club Brugge ile oynayan Galatasaray, sahadan beraberlikle ayrılmıştı. Sarı-kırmızılılar, Paris Saint Germain'e de boyun eğdi. Grupta Real Madrid'in önünde 3. sırada yer aldı. Sarı-Kırmızılılarda bu maçta saha içinde teknik direktör Fatih Terim'i çıldırtan bir olay da yaşandı. İşte o olay ve Terim'in tepkisi...

02.10.2019 12:12 - Son Güncelleme: 02.10.2019 12:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





