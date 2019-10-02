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Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, PSG maçı sonrası kararını verdi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Paris Saint-Germain'e 1-0 mağlup olsa da, oynadığı futbol beğenildi... Süper Lig ve Devler Ligi'ndeki yolculuğuna devam edecek olan Galatasaray'da ara transfer dönemi için kollar sıvandı. Sarı-kırmızılıların teknik patronu Fatih Terim'de, sezonun ikinci yarısı için flaş bir karar aldı. İşte Galatasaray'da son dakika haberleri...

02.10.2019 15:21 - Son Güncelleme: 02.10.2019 15:28
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, PSG maçı sonrası kararını verdi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki ikinci maçında sahasında PSG'yi konuk etti.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, PSG maçı sonrası kararını verdi!

Fatih Terim'in öğrencileri, 90 dakika boyunca etkili bir performans sergilediği mücadeleden 1-0 mağlup olmasına rağmen oynadığı oyunla taraftarının takdirini kazandı.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, PSG maçı sonrası kararını verdi!

Sarı-kırmızılılarda özellikle Seri, Muslera, Donk ve Luyindama gösterdikleri performansla göz doldurdu.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, PSG maçı sonrası kararını verdi!

Gruptaki ilk maçında Belçika ekibi Club Brugge ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Cimbom, ikinci maçlar sonunda 1 puanla 3. sırada yer aldı.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, PSG maçı sonrası kararını verdi!

PSG maçı sonrası Aslan'da gözler Gençlerbirliği maçına çevrilmişken, Fatih Terim ve teknik heyet ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.

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