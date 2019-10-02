Galatasaray - Paris Saint-Germain maçı Fransız basınında! L'Equipe böyle puanladı... Falcao...
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Türk Telekom Stadyumu'ndan, Fransız Paris Saint-Germain ekibini konuk etti. Galatasaray, evinde oynadığı maçtan 1-0 boynu bükük ayrıldı. Galatasaray-Paris Saint Germain arasında oynanan maç, Fransız basınında da geniş yankı uyandırdı. Fransız L'Equipe Gazetesi, maçta süre alan futbolcuları puanlandırdı. Bakın Galatasaray'da en çok ve en az puan kimlere gitti. İşte o sıralama.
02.10.2019 11:25
- Son Güncelleme: 02.10.2019 11:33
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