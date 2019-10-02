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Galatasaray - Paris Saint-Germain maçı Fransız basınında! L'Equipe böyle puanladı... Falcao...

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Türk Telekom Stadyumu'ndan, Fransız Paris Saint-Germain ekibini konuk etti. Galatasaray, evinde oynadığı maçtan 1-0 boynu bükük ayrıldı. Galatasaray-Paris Saint Germain arasında oynanan maç, Fransız basınında da geniş yankı uyandırdı. Fransız L'Equipe Gazetesi, maçta süre alan futbolcuları puanlandırdı. Bakın Galatasaray'da en çok ve en az puan kimlere gitti. İşte o sıralama.

02.10.2019 11:25 - Son Güncelleme: 02.10.2019 11:33
Galatasaray - Paris Saint-Germain maçı Fransız basınında! L'Equipe böyle puanladı... Falcao...

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 2.maçında Fransa'nın Paris Saint-Germain takımıyla karşı karşıya geldi.

Galatasaray - Paris Saint-Germain maçı Fransız basınında! L'Equipe böyle puanladı... Falcao...

Türk Telekom Stadyumu'nda oynana maçtan Fransız temsilcisi, Icardi'nin golü ile galip ayrıldı.

Galatasaray - Paris Saint-Germain maçı Fransız basınında! L'Equipe böyle puanladı... Falcao...

FRANSIZLAR HER İKİ TAKIMI PUANLANDIRDI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz G.Saray'ın PSG'ye 1-0 mağlup olduğu maçın ardından Fransız L'Equipe Gazetesi bir puan tablosu yayınladı.

Galatasaray - Paris Saint-Germain maçı Fransız basınında! L'Equipe böyle puanladı... Falcao...

Ünlü gazete iki takımın oyuncularına verdiği puanları paylaştı.

Galatasaray - Paris Saint-Germain maçı Fransız basınında! L'Equipe böyle puanladı... Falcao...

SARI-KIRMIZILILARDA ZİRVE MUSLERA'NIN

Tabloda Galatasaray'ın en yüksek puan verilen oyuncusu 8'le Muslera oldu.

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