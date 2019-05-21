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Fenerbahçe'den Süper Lig'in yıldız oyuncusuna kanca! Menajeri resmen açıkladı

Önümüzdeki sezon Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de transferde hareketli saatler yaşanıyor. Sezon sonunda birçok futbolcusuyla yollarını ayıracak ve neredeyse her bölgeye takviye yapacak olan sarı-lacivertlilerin sürpriz bir transfer girişiminde bulunduğu ortaya çıktı. İşte merak edilen detaylar...

21.05.2019 18:18 - Son Güncelleme: 21.05.2019 18:45
Fenerbahçe'den Süper Lig'in yıldız oyuncusuna kanca! Menajeri resmen açıkladı

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı.

Fenerbahçe'den Süper Lig'in yıldız oyuncusuna kanca! Menajeri resmen açıkladı

Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer raporu doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertliler, sezon başında yaptığı hataları tekrarlamak istemiyor.

Fenerbahçe'den Süper Lig'in yıldız oyuncusuna kanca! Menajeri resmen açıkladı

Sezon sonunda 12 futbolcusuyla sözleşmesi sona erecek olan Kanarya'da gidecek oyuncuların alternatifleri belirlenmeye başladı.

Fenerbahçe'den Süper Lig'in yıldız oyuncusuna kanca! Menajeri resmen açıkladı

Hücum bölgesinde yaşadığı sıkıntılar nedeniyle önceliği forvet transferine verecek olan Fenerbahçe'nin adı Vedat Muriç, Mario Balotelli, Max Kruse ve Ze Luis gibi isimler anılıyor.

Fenerbahçe'den Süper Lig'in yıldız oyuncusuna kanca! Menajeri resmen açıkladı

Diğer bölgeler için de çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertlilerin adı Alberth Elis, Tomas Soucek, Mirko Maric, Nikola Kalinic, Joaozinho, Trezeguet ve Ndongala gibi isimlerle anılıyor.

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