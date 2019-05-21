Fenerbahçe'den Süper Lig'in yıldız oyuncusuna kanca! Menajeri resmen açıkladı
Önümüzdeki sezon Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de transferde hareketli saatler yaşanıyor. Sezon sonunda birçok futbolcusuyla yollarını ayıracak ve neredeyse her bölgeye takviye yapacak olan sarı-lacivertlilerin sürpriz bir transfer girişiminde bulunduğu ortaya çıktı. İşte merak edilen detaylar...
21.05.2019 18:18
- Son Güncelleme: 21.05.2019 18:45
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