Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın'dan olay sözler: Kim ya o adam, çıksın kim kimi dövüyor görsün

Sergen Yalçın, her daim futbol dünyasının nev-i şahsına münhasır isimlerinden biri oldu...

Sergen Yalçın sadece Beşiktaş değil, Türk futbolu için de özel bir isim. Hem futbolculuk hem yorumculuk kariyerinde birbirinden ilginç sözlere imzasını attı Sergen Yalçın. Defalarca capsleri yapıldı.