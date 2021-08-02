Fenerbahçe'den golcü için yeni atak! Görüşmeler başladı

SON YILLARDA DÜŞÜŞTE

Daha önce yapılan görüşmelerde istediği yüksek ücret nedeniyle görüşmeler tıkanmış ve transfer askıya alınmıştı. Beklediği teklifleri alamayan tecrübeli futbolcunun liglerin başlamasına kısa süre kala F.Bahçe'nin teklife sıcak baktığı vurgulanırken, sözleşmesine alacağı yıllık net ücretin yanı sıra şampiyonluk ve gol sayısına göre de bonusların ekleneceği ileri sürülüyor. 5 sezon formasını giydiği Juventus'un ardından Katar ekibi Al Duhail'de forma şansı bulamayan Mandzukic, 2020-21'in ikinci yarısında da Milan'a imza atmıştı.

