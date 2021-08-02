Fenerbahçe'den golcü için yeni atak! Görüşmeler başladı
Teknik direktör Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan Sörloth'tan gelecek haberi beklerken diğer taraftan da alternatif isimler üzerinde çalışmalara devam ediyor. Sarı-lacivertki ekip bonservisi elinde bulunan eski bir gözdesi ile temas kurdu. İşte detaylar...
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Milan'da tamamlayan Hırvat yıldız, kariyerine devam etmek istediği Avrupa'da beklediği teklifleri alamazken, F.Bahçeli yöneticiler bir kez daha harekete geçti. Bonservisi elinde olan 35 yaşındaki golcüyle temasa geçen sarılacivertliler, oyuncunun menajerleriyle yaptığı görüşmelerde yıllık 2 milyon euro'nun üstüne çıkamayacaklarını iletti.
SON YILLARDA DÜŞÜŞTE
Daha önce yapılan görüşmelerde istediği yüksek ücret nedeniyle görüşmeler tıkanmış ve transfer askıya alınmıştı. Beklediği teklifleri alamayan tecrübeli futbolcunun liglerin başlamasına kısa süre kala F.Bahçe'nin teklife sıcak baktığı vurgulanırken, sözleşmesine alacağı yıllık net ücretin yanı sıra şampiyonluk ve gol sayısına göre de bonusların ekleneceği ileri sürülüyor. 5 sezon formasını giydiği Juventus'un ardından Katar ekibi Al Duhail'de forma şansı bulamayan Mandzukic, 2020-21'in ikinci yarısında da Milan'a imza atmıştı.
508 MAÇ 197 GOL 84 ASİST
Profesyonel kariyerinde 8 farklı takımın formasını giyen Mario Mandzukic, 508 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 197 kez rakip fileleri havalandıran Hırvat yıldız, 84 de asist yaptı. İki kırmızı kart gören 35 yaşındaki futbolcu, 100 kez de sarardı.