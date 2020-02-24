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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ı bir de böyle görün

Galatasaray, Kadıköy'den 20 yıl sonra 3 puanla döndü... Süper Lig'in 23.haftasında Galatasaray, Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe'nin konuğu oldu. Fenerbahçe, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu ve 20 yıllık seri sona erdi. Maç sonrasında en çok konuşulan isimlerden ikisi hiç kuşkusuz Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim oldu. Teknik direktörülük kariyerleri ile manşetleri süsleyen bu iki isim aslında sahanın tam olarak içinden geliyor. Onlar da bir dönem top koşturdu. Başta Fatih Terim ve Ersun Yanal olmak üzere teknik direktörlerin futbolculuk halleri sizi çok şaşırtacak.

24.02.2020 09:42 - Son Güncelleme: 24.02.2020 10:07
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ı bir de böyle görün

Ersun Yanal ve Fatih Terim'i hiç böyle görmediniz.

Futbol kariyerlerine teknik direktör olarak devam eden birçok ismin futbolculuk geçmişi de bulunuyor. İşte teknik direktörlerin futbolculuk dönemleri

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ı bir de böyle görün

DICK ADVOCAAT

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ı bir de böyle görün

SLAVEN BILIC

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ı bir de böyle görün

BÜLENT UYGUN

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ı bir de böyle görün

ŞENOL GÜNEŞ

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