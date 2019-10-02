Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Kanarya Mesut Özil için gemileri yaktı! Evi bile hazır
Yaptığı transferlerle Lig'e hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekipte transfer döneminde adı pek çok kez anılan Yıldız oyuncu Mesut Özil'e ilişkin bomba bir gelişme yaşandı. Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcuyla ilgili İngiltere'den gelen son haber, Sarı Lacivertli taraftarlar arasında büyük bir heyecana sebebiyet verdi. Fenerbahçe haberleri...
02.10.2019 21:18
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