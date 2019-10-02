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Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Kanarya Mesut Özil için gemileri yaktı! Evi bile hazır

Yaptığı transferlerle Lig'e hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekipte transfer döneminde adı pek çok kez anılan Yıldız oyuncu Mesut Özil'e ilişkin bomba bir gelişme yaşandı. Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcuyla ilgili İngiltere'den gelen son haber, Sarı Lacivertli taraftarlar arasında büyük bir heyecana sebebiyet verdi. Fenerbahçe haberleri...

02.10.2019 21:18 - Son Güncelleme:
Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Kanarya Mesut Özil için gemileri yaktı! Evi bile hazır

Fenerbahçe'de Mesut Özil heyecanı giderek yükseliyor.

Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Kanarya Mesut Özil için gemileri yaktı! Evi bile hazır

Bu sezon tam anlamıyla şampiyonluğa kilitlenen sarı-lacivertlilerde gelecek sezonun transfer planlamasına başlandı.

Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Kanarya Mesut Özil için gemileri yaktı! Evi bile hazır

Yaz transfer dönemini çok verimli geçiren Fenerbahçeli kurmaylar birçok yıldız isimle kadrosunu güçlendirdi.

Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Kanarya Mesut Özil için gemileri yaktı! Evi bile hazır

Silbaştan bir kadro kuran sarı-lacivertlilerde yıldız futbolcu Mesut Özil'in transferi yüksek sesle konuşulmuştu.

Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Kanarya Mesut Özil için gemileri yaktı! Evi bile hazır

Öyle ki, sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medya üzerinden yıldız futbolcuya binlerce mesaj atarak çağrıda bulunmuştu.

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