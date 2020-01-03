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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim o ismi Hagi’ye sordu! İşte Aslan’ın yeni 10 numarası

Sezonun ikinci yarısına bomba gibi bir giriş yapmayı hedefleyen Galatasaray'da transfer edilecek isimler netlik kazanmaya başladı. Süper Lig'in en yaşlı takımlarından birisi olan ve devre arasında büyük bir değişime gitmeye hazırlanan Galatasaray'ın gündemine yıldız bir isim geldi. 10 numara için kolları şimdiden sıvayan Galatasaraylı kurmaylar gözünü o isme dikti. Fatih Terim'in 10 numarayı uzun süredir izlediğini hatta Hagi başta olmak üzere birlikte çalıştığı Rumen isimlerden bilgi aldığı belirtildi. İşte flaş transfere dair merak edilen tüm detaylar…

03.01.2020 22:20 - Son Güncelleme: 03.01.2020 22:21
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim o ismi Hagi’ye sordu! İşte Aslan’ın yeni 10 numarası

Galatasaray'da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Süper Lig'in ilk yarısında beklenilen performansı gösteremeyen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde de beklenileni veremedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim o ismi Hagi’ye sordu! İşte Aslan’ın yeni 10 numarası

İkinci sezona bomba gibi bir giriş yapmayı hedefleyen sarı kırmızılılarda transfer edilecek isimler netlik kazanmaya başladı. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de ilk 17 hafta itibarıyla 27 puanla 7'inci sırada yer alıyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim o ismi Hagi’ye sordu! İşte Aslan’ın yeni 10 numarası

Süper Lig'in ilk yarısını lider kapatan Sivasspor'un 10 puan gerisinde kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ocak ayında yaşanacak kadro değişikliğinin sinyalini vermişti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim o ismi Hagi’ye sordu! İşte Aslan’ın yeni 10 numarası

Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer listesindeki yıldızlarla temaslarını sürdüren sarı-kırmızılı kurmaylar ligin araya girmesiyle çalışmaları hızlandırdı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim o ismi Hagi’ye sordu! İşte Aslan’ın yeni 10 numarası

Yapılacak olan transferlerle yakından ilgilenen Fatih Terim, ikinci yarıda iddialı bir kadroyla lige hızlı bir giriş yaparak şampiyon olmak istiyor.

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