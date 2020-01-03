Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim o ismi Hagi’ye sordu! İşte Aslan’ın yeni 10 numarası

Sezonun ikinci yarısına bomba gibi bir giriş yapmayı hedefleyen Galatasaray'da transfer edilecek isimler netlik kazanmaya başladı. Süper Lig'in en yaşlı takımlarından birisi olan ve devre arasında büyük bir değişime gitmeye hazırlanan Galatasaray'ın gündemine yıldız bir isim geldi. 10 numara için kolları şimdiden sıvayan Galatasaraylı kurmaylar gözünü o isme dikti. Fatih Terim'in 10 numarayı uzun süredir izlediğini hatta Hagi başta olmak üzere birlikte çalıştığı Rumen isimlerden bilgi aldığı belirtildi. İşte flaş transfere dair merak edilen tüm detaylar…

03.01.2020 22:20 - Son Güncelleme: 03.01.2020 22:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





