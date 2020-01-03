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Galatasaray Marcelo Saracchi'yi ve Henry Onyekuru'yu KAP'a bildirdi!

Süper Lig'de ilk yarının sona ermesiyle birlikte Galatasaray'da gözler artık tamamen ara transfer dönemine çevrilmişti. İlk yarıda alınan başarısız sonuçların ardından silbaştan bir kadro kuracak olan sarı-kırmızılılar listesindeki yıldızlarla bir süredir görüşmelerini sürdürüyordu. Gelen son dakika transfer haberine göre Galatasaray, Monaco forması giyen Henry Onyekuru ve RB Leipzig forması giyen Marcelo Saracchi'nin transferleri için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

03.01.2020 22:25 - Son Güncelleme: 03.01.2020 22:26
Galatasaray Marcelo Saracchi'yi ve Henry Onyekuru'yu KAP'a bildirdi!

Ara transfer dönemi için bütün ekipler hummalı bir çalışma içine girmişken, bu kulüpler arasında transfer dönemini en hareketli geçirmesi beklenen Galatasaray'da beklenen oldu ve transfer bombaları üst üste patlamaya başladı.

Galatasaray Marcelo Saracchi'yi ve Henry Onyekuru'yu KAP'a bildirdi!

Süper Lig'in ilk yarısında topladığı 27 puanla 7. sırada bulunan ve Şampiyonlar Ligi'ne de erken havlu atan sarı-kırmızılı takım taraftarını üzmüştü.

Galatasaray Marcelo Saracchi'yi ve Henry Onyekuru'yu KAP'a bildirdi!

Yaz transfer döneminde sükseli transferler yapan Galatasaray'da yıldız isimler beklenen performansı bir türlü sergileyemedi.

Galatasaray Marcelo Saracchi'yi ve Henry Onyekuru'yu KAP'a bildirdi!

Takım olgusundan uzak bir görüntü çizen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, kötü gidişatın ardından duruma el koydu.

Galatasaray Marcelo Saracchi'yi ve Henry Onyekuru'yu KAP'a bildirdi!

Radikal kararlar alacaklarını ifade eden deneyimli teknik adam, gemiyi ocak ayına bir şekilde yanaştıracaklarını ifade etmiş ve yaşanacak olan büyük değişikliğin sinyallerini vermişti.

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