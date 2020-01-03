Galatasaray Marcelo Saracchi'yi ve Henry Onyekuru'yu KAP'a bildirdi!
Süper Lig'de ilk yarının sona ermesiyle birlikte Galatasaray'da gözler artık tamamen ara transfer dönemine çevrilmişti. İlk yarıda alınan başarısız sonuçların ardından silbaştan bir kadro kuracak olan sarı-kırmızılılar listesindeki yıldızlarla bir süredir görüşmelerini sürdürüyordu. Gelen son dakika transfer haberine göre Galatasaray, Monaco forması giyen Henry Onyekuru ve RB Leipzig forması giyen Marcelo Saracchi'nin transferleri için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
03.01.2020 22:25
- Son Güncelleme: 03.01.2020 22:26
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