Fenerbahçe Konyaspor'un yıldızı Jonsson ile temasta!
Fenerbahçe Beko'nun Galatasaray ile oynadığı basketbol maçında dikkatlerden kaçmayan bir görüntü göze çarptı. Konyaspor'da forma giyen Jens Jonsson, maçı Ali Koç'un locasında başkanla birlikte izledi Bu görüntüler transfer dedikodularını da beraberinde getirdi.
10.05.2019 10:32
- Son Güncelleme: 10.05.2019 10:33
Atiker Konyaspor'un orta saha oyuncusu Jens Jonsson'un, önceki gün Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan pota derbisini sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç'un locasında izlemesi herkesi şaşırttı.
Foto muhabirimizin objektifine yansıyan görüntülerde maça özel davet edilen Danimarkalı oyuncunun, ailesi ve menajeri de Ali Koç ile birlikte buluşmada yer aldı.
Koç'un 26 yaşındaki futbolcuya gösterdiği yakınlık dikkat çekse de görüşmede transfer ile ilgili bir konuşma geçmediği belirtildi.
Jonsson'un, menajeri Nielsen ile görüşmek için İstanbul'da olduğu ve davet üzerine maça geldiği belirtildi.
Bu sezon Konya ile 20 lig maçında 3 gol atan ve 3 sezondur yeşil-beyazlı formayı giyen Jonssonorta sahanın yanı sıra ön libero ve stoperde de görev yapabiliyor.
Fenerbahçeli futbolcu Sadık Çiftpınar ve Berke Özer basketbol maçını tribünden izlerken, başkan Koç'un Jonsson'u locasında ağırlaması dikkat çekti ancak transferin gündemde olmadığı belirtildi.