Fenerbahçe'nin transfer listesi belli oldu! İşte o isimler
Önümüzdeki sezon şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sezon sonunda kadroda radikal değişiklikler yapması beklenen Ersun Yanal'ın da bu doğrultuda çalıştığı ve oluşturduğu transfer listesini yönetime sunduğu öğrenildi.
10.05.2019 14:43
- Son Güncelleme: 10.05.2019 14:43
Sezon başında yaptığı transferlerden beklediği katkıyı alamayan sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminde aynı hataları tekrarlamak istemiyor.
Sezon sonunda 12 futbolcusuyla sözleşmesi sona erecek ve birçoğuyla yollarını ayıracak olan Kanarya'da teknik direktör Ersun Yanal, gidecek isimlerin alternatiflerini belirlemeye başladı.
Eksik mevkilerin belirlendiği Fenerbahçe'de Sportif Direktör Damien Comolli'nin tecrübeli teknik adamın transfer raporu doğrultusunda çalışmalarına hız verdiği kaydedildi.
Sarı-lacivertlilerin transferde önceliği ise forvet bölgesi...
Sezon başında kadrosuna kattığı Slimani ve Frey'den istediği katkıyı alamayan, Soldado ile de yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe'nin en az 2 forvet transferi yapması bekleniyor.