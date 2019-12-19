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Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim için olay sözler! ''Terim şanslıdır''

Galatasaray bu sezona kötü başladı. Süper Lig'de beklediği sonuçları alamadı, Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta 6 gol yedi ve galibiyetsiz Avrupa'ya veda etti. Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Tuzlaspor'a sahasında 2-0 yenilmişti. Peki sarı-kırmızılı takımın kötü gitmesindeki en büyük sebep ne? Futbol otoriteleri Zeki Uzundurukan, Erman Toroğlu, Reha Kapsal ve Serkan Korkmaz, Galatasaray'ı enine boyuna analiz etti. İşte birbirinden çarpıcı tespitler...

19.12.2019 10:00 - Son Güncelleme: 19.12.2019 10:04
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim için olay sözler! ''Terim şanslıdır''

Galatasaray'da bu sezon işler yolunda gitmiyor. Avrupa'dan elendi, ligde de 'kabus' yaşıyor.
Suçlu Fatih Terim mi yoksa futbolcular mı?

UZUNDURUKAN: Fatih Terim, son iki sezonun şampiyon apoletli teknik direktörü... Ama Galatasaray'da şu ana kadar işler yolunda gitmiyor. Kötü futbol oynuyor Galatasaray.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim için olay sözler! ''Terim şanslıdır''


Lig sonuncusu Ankaragücü karşısında 2-0 öndesiniz. Rakip 10 kişi ve siz, 180 saniyede 2 gol yiyorsunuz. Bunun mantıklı bir açıklaması olamaz.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim için olay sözler! ''Terim şanslıdır''

Oyuncular sahada yürüyor. Ama Fatih hoca da kenarda skoru tutacak hamleler yapamıyor. Hâlâ Selçuk İnan'dan bir beklentisi var Fatih hocanın.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim için olay sözler! ''Terim şanslıdır''

Oysa Selçuk'un sahada yürüyecek hali yok adeta. Şu anda herkes Fatih hocayı eleştiriyor. Çünkü formsuz. Ama hâlâ yarışın içinde Galatasaray. Devre arasında nokta atışı takviyeler yapılabilirse yine şampiyonluğun en güçlü adayı olur...

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim için olay sözler! ''Terim şanslıdır''


TOROĞLU: Ben futbolculara hiçbir şey diyemem. Önce teknik direktöre derim, sonra da başkana derim. Hoca bu işi yapamıyorsa demek ki bir yerde eksiklik yapıyor.

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