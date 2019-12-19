Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim için olay sözler! ''Terim şanslıdır''
Galatasaray bu sezona kötü başladı. Süper Lig'de beklediği sonuçları alamadı, Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta 6 gol yedi ve galibiyetsiz Avrupa'ya veda etti. Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Tuzlaspor'a sahasında 2-0 yenilmişti. Peki sarı-kırmızılı takımın kötü gitmesindeki en büyük sebep ne? Futbol otoriteleri Zeki Uzundurukan, Erman Toroğlu, Reha Kapsal ve Serkan Korkmaz, Galatasaray'ı enine boyuna analiz etti. İşte birbirinden çarpıcı tespitler...
Galatasaray'da bu sezon işler yolunda gitmiyor. Avrupa'dan elendi, ligde de 'kabus' yaşıyor.
Suçlu Fatih Terim mi yoksa futbolcular mı?
UZUNDURUKAN: Fatih Terim, son iki sezonun şampiyon apoletli teknik direktörü... Ama Galatasaray'da şu ana kadar işler yolunda gitmiyor. Kötü futbol oynuyor Galatasaray.