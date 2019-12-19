Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim için olay sözler! ''Terim şanslıdır''

Galatasaray bu sezona kötü başladı. Süper Lig'de beklediği sonuçları alamadı, Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta 6 gol yedi ve galibiyetsiz Avrupa'ya veda etti. Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Tuzlaspor'a sahasında 2-0 yenilmişti. Peki sarı-kırmızılı takımın kötü gitmesindeki en büyük sebep ne? Futbol otoriteleri Zeki Uzundurukan, Erman Toroğlu, Reha Kapsal ve Serkan Korkmaz, Galatasaray'ı enine boyuna analiz etti. İşte birbirinden çarpıcı tespitler...

19.12.2019 10:00 - Son Güncelleme: 19.12.2019 10:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





