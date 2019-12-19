Cristiano Ronaldo'dan uzun süre konuşulacak gol! Hafızalardan silinmeyecek

Juventus, Serie A'da 17. maçında Sampdoria'ya konuk oldu. Luigi Ferraris Stadyumu'nda oynanan ve milli oyuncu Merih Demiral'ın ilk 11'de başladığı maçta Torino ekibi sahadan 2-1 galip ayrılarak puanını 42'ye yükseltti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Karşılaşmaya Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo damga vurdu.

Sezona formda başlamayan ve performansıyla eleştiri toplayan, buna karşın son haftalarda oynadığı futbolla taraftarı memnun eden Portekizli yıldız hafızalardan uzun süre çıkmayacak bir golün altına imzasını attı.