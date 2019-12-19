Cristiano Ronaldo'dan uzun süre konuşulacak gol! Hafızalardan silinmeyecek
İtalya Serie A'da zirve yarışı veren Juventus, Samdoria'ya konuk oldu. Milli yıldızımız Merih Demiral'ın da ilk 11'de başladığı karşılaşmaya Cristiano Ronaldo'nun 45. dakikada attığı gol damga vurdu. Ronaldo'nun kafayla attığı gol sırasında yerden 71 santim yükseldiği ve toplam uzunluğunun 2 metre 56 santim olduğu tespit edildi.
Juventus, Serie A'da 17. maçında Sampdoria'ya konuk oldu. Luigi Ferraris Stadyumu'nda oynanan ve milli oyuncu Merih Demiral'ın ilk 11'de başladığı maçta Torino ekibi sahadan 2-1 galip ayrılarak puanını 42'ye yükseltti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Karşılaşmaya Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo damga vurdu.
Sezona formda başlamayan ve performansıyla eleştiri toplayan, buna karşın son haftalarda oynadığı futbolla taraftarı memnun eden Portekizli yıldız hafızalardan uzun süre çıkmayacak bir golün altına imzasını attı.
Ronaldo, Alex Sandro'nun sol kanattan yaptığı ortaya yerden tam 256 santim yükselerek vurduğu kafayla takımını tekrar öne geçirdi.
CRİSTİANO RONALDO'DAN UZUN SÜRE HAFIZALARDAN SİLİNMEYECEK GOL! TIKLA VE İZLE