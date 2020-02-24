Dev maç öncesi Barcelona ve Messi'de koronavirüs alarmı
Tüm dünyanı etkisi altına alan koronavirüs salgını futbolu da vurdu. İtalya'da hafta sonu oynanacak olan birçok maç koronavirüs salgını nedeniyle ertelenirken, Napoli - Barcelona arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesi alarm verildi.
24.02.2020 13:26
- Son Güncelleme: 24.02.2020 13:26
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynanacak Napoli - Barcelona maçı öncesinde İtalya'da koronavirüs alarmı verildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Napoli ile karşılaşacak olan Barcelona, İtalya'ya gider gitmez koronavirüs tehdidi sebebiyle önlem amaçlı bir dizi testten geçecek.
ESPN'de yer alan habere göre; Barcelona forması giyen oyuncular, Napoli'ye iner inmez havalimanında muayene edilecekler ve ateşleri ölçülecek.
Bu ilk kontrol esnasında ya da maçın ardından ülkeden ayrılırken vücut sıcaklığı anormal seviyede olan futbolcular, ivedilikle en yakın hastaneye kaldırılacak ve tedavi altına alınacaklar.
İtalya'da koronavirüs vakalarının görüldüğü Lombardia bölgesi ile Napoli arasında 789 km bulunuyor.