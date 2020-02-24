Haberler Galeri Spor Dev maç öncesi Barcelona ve Messi'de koronavirüs alarmı

Dev maç öncesi Barcelona ve Messi'de koronavirüs alarmı

Tüm dünyanı etkisi altına alan koronavirüs salgını futbolu da vurdu. İtalya'da hafta sonu oynanacak olan birçok maç koronavirüs salgını nedeniyle ertelenirken, Napoli - Barcelona arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesi alarm verildi.

24.02.2020 13:26 - Son Güncelleme: 24.02.2020 13:26
Dev maç öncesi Barcelona ve Messi'de koronavirüs alarmı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynanacak Napoli - Barcelona maçı öncesinde İtalya'da koronavirüs alarmı verildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dev maç öncesi Barcelona ve Messi'de koronavirüs alarmı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Napoli ile karşılaşacak olan Barcelona, İtalya'ya gider gitmez koronavirüs tehdidi sebebiyle önlem amaçlı bir dizi testten geçecek.

Dev maç öncesi Barcelona ve Messi'de koronavirüs alarmı

ESPN'de yer alan habere göre; Barcelona forması giyen oyuncular, Napoli'ye iner inmez havalimanında muayene edilecekler ve ateşleri ölçülecek.

Dev maç öncesi Barcelona ve Messi'de koronavirüs alarmı

Bu ilk kontrol esnasında ya da maçın ardından ülkeden ayrılırken vücut sıcaklığı anormal seviyede olan futbolcular, ivedilikle en yakın hastaneye kaldırılacak ve tedavi altına alınacaklar.

Dev maç öncesi Barcelona ve Messi'de koronavirüs alarmı

İtalya'da koronavirüs vakalarının görüldüğü Lombardia bölgesi ile Napoli arasında 789 km bulunuyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim ile tarih yazıyor! İşte Fatih Terim'in Galatasaray kariyerindeki başarıları
Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim ile tarih yazıyor! İşte Fatih Terim'in Galatasaray kariyerindeki başarıları