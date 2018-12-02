Galatasaray taraftarından Eren Derdiyok'a flaş tepki! İşte yorumlar...

Beşiktaş-Galatasaray maçında Eren Derdiyok yaptırdığı penaltıyla taraftarların hedefi oldu.

2 Aralık 2018 Pazar, 21:19:49
Galatasaray taraftarından Eren Derdiyoka flaş tepki! İşte yorumlar...

Galatasaray'da özellikle bu sezon çok eleştiri alan forvet Eren Derdiyok, Beşiktaş maçında penaltı yaptırarak Galatasaraylıları kızdırdı.

Galatasaray taraftarından Eren Derdiyoka flaş tepki! İşte yorumlar...

Penaltıya sebep olup takımına gol yedirdiği için tepki alan Eren Derdiyok, pozisyonda Ljajic'in şutunda barajda yer alırken koluyla topu kesti.

Galatasaray taraftarından Eren Derdiyoka flaş tepki! İşte yorumlar...

Bu pozisyon sonrası oyun devam etti ama oyun durunca hakem Cüneyt Çakır, pozisyonu VAR odasında izleyip penaltı kararı verdi.

Galatasaray taraftarından Eren Derdiyoka flaş tepki! İşte yorumlar...

Son zamanlardaki performansıyla taraftarın tepkisini çeken Eren Derdiyok, yine gündem oldu.

Galatasaray taraftarından Eren Derdiyoka flaş tepki! İşte yorumlar...

İşte taraftarların Eren için sosyal medyada paylaştığı yorumlar;

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