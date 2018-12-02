Galatasaray taraftarından Eren Derdiyoka flaş tepki! İşte yorumlar...

Beşiktaş-Galatasaray maçında Eren Derdiyok yaptırdığı penaltıyla taraftarların hedefi oldu. Galatasaray'da özellikle bu sezon çok eleştiri alan forvet Eren Derdiyok, Beşiktaş maçında penaltı yaptırarak Galatasaraylıları kızdırdı. Penaltıya sebep olup takımına gol yedirdiği için tepki alan Eren Derdiyok, pozisyonda Ljajic'in şutunda barajda yer alırken koluyla topu kesti. Bu pozisyon sonrası oyun devam etti ama oyun durunca hakem Cüneyt Çakır, pozisyonu VAR odasında izleyip penaltı kararı verdi. Son zamanlardaki performansıyla taraftarın tepkisini çeken Eren Derdiyok, yine gündem oldu. İşte taraftarların Eren için sosyal medyada paylaştığı yorumlar; Eren Derdiyok'un bitiriciliği harika, hepimizi bitirdi. Derdiyok'u izlerken çığlık atıyorum.