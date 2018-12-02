Kartalın gözü zirvede

Kartal'ın gözü zirvede

Süper Lig'in 14. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş konuk ettiği Galatasaray'ı 1-0 yendi. Galibiyeti getiren golü 18. dakikada penaltıdan Adem Ljajic kaydetti. Mücadeleye VAR damga vururken, Beşiktaş bu sonucun ardından 24 puana yükseldi. Aynı puanda kalan Galatasaray ise son 9 resmi maçında sadece 1 kez galip gelebildi.

2 Aralık 2018 Pazar, 21:19:40 Güncelleme: 22:09:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





