Kartal'ın gözü zirvede

Süper Lig'in 14. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş konuk ettiği Galatasaray'ı 1-0 yendi. Galibiyeti getiren golü 18. dakikada penaltıdan Adem Ljajic kaydetti. Mücadeleye VAR damga vururken, Beşiktaş bu sonucun ardından 24 puana yükseldi. Aynı puanda kalan Galatasaray ise son 9 resmi maçında sadece 1 kez galip gelebildi.

2 Aralık 2018 Pazar, 21:19:40 Güncelleme: 22:09:55
Kartalın gözü zirvede

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasındaki dev derbide Beşiktaş konuk ettiği Galatasaray'ı 1-0 yendi.

Kartalın gözü zirvede

Vodafone Park'ta galibiyeti getiren golü 18. dakikada penaltıdan Adem Ljajic kaydetti. Bu sonucun ardından siyah-beyazlı ekip 24 puana yükseldi.

Kartalın gözü zirvede

Beşiktaş, Şenol Güneş yönetimindeki derbilerde en çok galibiyeti Galatasaray'a karşı elde etti. Siyah-beyazlı takım, bu dönemde Galatasaray ile yaptığı 7 maçın 5'inde galibiyet sevinci yaşadı.

Kartalın gözü zirvede

Son 9 resmi maçında 1 galibiyet alan Galatasaray ise 24 puanda kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, 19 Ekim'deki Bursaspor maçıyla başlayan süreçte Süper Lig'de 5, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 müsabakaya çıktı ve 1 kez kazanabildi.

Kartalın gözü zirvede

Ayrıca Galatasaray, deplasmanda yaptığı son 8 derbi maçta galip gelemedi. Rakip sahada son derbi galibiyetini 2014-2015 sezonunda, 4 Ocak 2015'te Beşiktaş'ı 2-0 yendiği maçta alan Galatasaray, sonraki 8 deplasman müsabakasından 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle ayrıldı.

Öte yandan mücadeleye VAR kararları damga vurdu.

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