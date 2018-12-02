Kartalın gözü zirvede

Kartal'ın gözü zirvede
Süper Lig'in 14. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş konuk ettiği Galatasaray'ı 1-0 yendi. Galibiyeti getiren golü 18. dakikada penaltıdan Adem Ljajic kaydetti. Mücadeleye VAR damga vururken, Beşiktaş bu sonucun ardından 24 puana yükseldi. Aynı puanda kalan Galatasaray ise son 9 resmi maçında sadece 1 kez galip gelebildi.
2 Aralık 2018 Pazar, 21:19:40 Güncelleme: 22:09:55
Ayrıca Galatasaray, deplasmanda yaptığı son 8 derbi maçta galip gelemedi. Rakip sahada son derbi galibiyetini 2014-2015 sezonunda, 4 Ocak 2015'te Beşiktaş'ı 2-0 yendiği maçta alan Galatasaray, sonraki 8 deplasman müsabakasından 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle ayrıldı.
Öte yandan mücadeleye VAR kararları damga vurdu.
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