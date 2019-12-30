Galatasaray Süper Lig'in yıldızlarını kaptı! 2 oyuncuyla ön protokol imzaları atıldı

Sezonun ikinci yarısında alınacak olan seri galibiyetlerin şampiyoluk yolunda öneminin farkında olan Fatih Terim, sezonun ikinci yarısında 7 isimle yola devam etmeme kararı aldı. İştre Galatasaray'da yaşanacak ayrılıklar, transferde ismi geçenler ve ön protokol anlaşması yapılan yıldız isimler...