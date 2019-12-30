Galatasaray Süper Lig'in yıldızlarını kaptı! 2 oyuncuyla ön protokol imzaları atıldı
Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Antalyaspor'u 5-0 mağlup ederek sezonun ilk yarısını galibiyetle kapatan Galatasaray'da gözler artık tamamen ara transfer dönemine çevrildi. Listesindeki birçok yıldızın transferinde sona gelen Cimbom'da takıma katılacak isimler netlik kazanmaya başladı. Galatasaray, Fatih Terim'in isteği üzerine 2 yıldız futbolcu ile ön protokol anlaşması imzaladı. İşte Galatasaray'ı ocak ayında bekleyen transfer hareketliliğinin detayları...
30.12.2019 22:14
- Son Güncelleme: 30.12.2019 22:17
Süper Lig'in ilk yarısını lider kapatan Sivasspor'un 10 puan gerisinde kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ocak ayında yaşanacak değişikliklerin sinyalini vermişti. Radikal kararlar alacaklarını ifade eden Kurt hoca ilk olarak Steven Nzonzi'yi kadro dışı bırakarak değişimin ilk adımını atmıştı.
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