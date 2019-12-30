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Galatasaray Süper Lig'in yıldızlarını kaptı! 2 oyuncuyla ön protokol imzaları atıldı

Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Antalyaspor'u 5-0 mağlup ederek sezonun ilk yarısını galibiyetle kapatan Galatasaray'da gözler artık tamamen ara transfer dönemine çevrildi. Listesindeki birçok yıldızın transferinde sona gelen Cimbom'da takıma katılacak isimler netlik kazanmaya başladı. Galatasaray, Fatih Terim'in isteği üzerine 2 yıldız futbolcu ile ön protokol anlaşması imzaladı. İşte Galatasaray'ı ocak ayında bekleyen transfer hareketliliğinin detayları...

30.12.2019 22:14 - Son Güncelleme: 30.12.2019 22:17
Son dakika transfer haberleri... Galatasaray Süper Lig'in yıldızlarını kaptı! 2 oyuncuyla ön protokol imzaları atıldı

Süper Lig'in ilk yarısında beklediği performansı gösteremeyen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne erken veda etmiş ve ligde istediği sıralamada yer alamamıştı. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de ilk 17 hafta itibarıyla topladığı 27 puanla 7'inci sırada yer buldu.

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray Süper Lig'in yıldızlarını kaptı! 2 oyuncuyla ön protokol imzaları atıldı

Süper Lig'in ilk yarısını lider kapatan Sivasspor'un 10 puan gerisinde kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ocak ayında yaşanacak değişikliklerin sinyalini vermişti. Radikal kararlar alacaklarını ifade eden Kurt hoca ilk olarak Steven Nzonzi'yi kadro dışı bırakarak değişimin ilk adımını atmıştı.

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray Süper Lig'in yıldızlarını kaptı! 2 oyuncuyla ön protokol imzaları atıldı

Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda bir süredir transfer listesindeki yıldızlarla temaslarını sürdüren sarı-kırmızılı kurmaylar ligin araya girmesiyle gaza bastı. Takıma katılacak isimleri netleştiren Galatasaray yönetimi, 2 futbolcu ile de ön protokol imzaladı.

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray Süper Lig'in yıldızlarını kaptı! 2 oyuncuyla ön protokol imzaları atıldı

Sezonun ikinci yarısında alınacak olan seri galibiyetlerin şampiyoluk yolunda öneminin farkında olan Fatih Terim, sezonun ikinci yarısında 7 isimle yola devam etmeme kararı aldı. İştre Galatasaray'da yaşanacak ayrılıklar, transferde ismi geçenler ve ön protokol anlaşması yapılan yıldız isimler...

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray Süper Lig'in yıldızlarını kaptı! 2 oyuncuyla ön protokol imzaları atıldı

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