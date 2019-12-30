GaleriSpor

Ersun Yanal onay verdi! Fenerbahçe'de 4 ayrılık 5 transfer

Ara transfer dönemi çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Yapacağı takviyelerle sezonu şampiyonlukla taçlandırmak isteyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer listesi ortaya çıkarken, ocak ayında takımdan ayrılacak isimlerin de belirlendiği öğrenildi. İşte Fenerbahçe'deki transfer gelişmeleri ve Ersun Yanal'ın listesi...

30.12.2019 21:55 - Son Güncelleme: 30.12.2019 21:57
Ersun Yanal onay verdi! Fenerbahçe'de 4 ayrılık 5 transfer

Süper Lig'in 17. ve son haftasında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe, Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Ersun Yanal onay verdi! Fenerbahçe'de 4 ayrılık 5 transfer

Rakibini Deniz Türüç ve Jailson'un attığı gollerle 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, deplasman galibiyeti hasretine son verdi. Kanarya, Rize maçından önceki son deplasman galibiyetini ligin 8. haftasında oynanan Yukatel Denizlispor karşısında yine aynı skorla almıştı.

Ersun Yanal onay verdi! Fenerbahçe'de 4 ayrılık 5 transfer

4 maçlık aranın ardından deplasman galibiyeti elde eden sarı-lacivertliler, sezonun ilk yarısını 31 puanla 4. sırada tamamladı.

Ersun Yanal onay verdi! Fenerbahçe'de 4 ayrılık 5 transfer

Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna devam eden Kanarya, ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte takviye çalışmalarını hızlandırdı. Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertliler, ikinci yarıya daha güçlü bir kadroyla giriş yapmak istiyor.

Ersun Yanal onay verdi! Fenerbahçe'de 4 ayrılık 5 transfer

Yapacağı birkaç takviyeyle sezonu zirvede tamamlayarak 4. yıldızı takmak isteyen Fenerbahçe'de, takviye çalışmaları kadar iç transferde de hareketli saatler yaşanıyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Real Madrid'i sarsan cinsel ilişki skandalı! Thibaut Courtois, komşusu olan evli bir kadınla...
Real Madrid'i sarsan cinsel ilişki skandalı! Thibaut Courtois, komşusu olan evli bir kadınla...