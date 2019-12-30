Ersun Yanal onay verdi! Fenerbahçe'de 4 ayrılık 5 transfer

Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna devam eden Kanarya, ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte takviye çalışmalarını hızlandırdı. Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertliler, ikinci yarıya daha güçlü bir kadroyla giriş yapmak istiyor.