Ersun Yanal onay verdi! Fenerbahçe'de 4 ayrılık 5 transfer
Ara transfer dönemi çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Yapacağı takviyelerle sezonu şampiyonlukla taçlandırmak isteyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer listesi ortaya çıkarken, ocak ayında takımdan ayrılacak isimlerin de belirlendiği öğrenildi. İşte Fenerbahçe'deki transfer gelişmeleri ve Ersun Yanal'ın listesi...
30.12.2019 21:55
- Son Güncelleme: 30.12.2019 21:57
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