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Galatasaray Süper Lig'in yıldızını bitiriyor! Karagümrük'e Ndao için flaş teklif

Son dakika Galatasaray haberleri | Önümüzdeki hafta oynanacak Şampiyonlar Ligi eleme maçı öncesi çalışmalarına devam eden Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı kırmızılı ekip geçtiğimiz sezon Süper Lig'de sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çeken Alassane Ndao için Fatih Karagümrük'e flaş bir teklif yaptı. Karagümrük'ün teklife olumlu yaklaştığı ve transferin önümüzdeki günlerde bitebileceği iddia edildi. İşte detaylar...

15.07.2021 09:57 - Son Güncelleme: 15.07.2021 09:57
Galatasaray Süper Lig'in yıldızını bitiriyor! Karagümrük'e Ndao için flaş teklif

Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla karşılaşacak olan Galatasaray'da transfer çalışmalarına hız verildi.

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Galatasaray Süper Lig'in yıldızını bitiriyor! Karagümrük'e Ndao için flaş teklif

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Galatasaray Süper Lig'in yıldızını bitiriyor! Karagümrük'e Ndao için flaş teklif

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Galatasaray Süper Lig'in yıldızını bitiriyor! Karagümrük'e Ndao için flaş teklif

Sabah'ta yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki Alassane Ndao ve kulübü Fatih Karagümrük'le transfer için anlaştı.

Galatasaray Süper Lig'in yıldızını bitiriyor! Karagümrük'e Ndao için flaş teklif

Geçen sezon kırmızı-siyahlılarda başarılı bir performans sergileyen Senegalli oyuncuya geleceğe yatırım gözüyle bakan Aslan, Karagümrük'e Sekidika ve Jimmy Durmaz'ın yanı sıra 1 milyon euro teklif etti ve olumlu dönüş aldı

Galatasaray Süper Lig'in yıldızını bitiriyor! Karagümrük'e Ndao için flaş teklif

2020-21'de 38 karşımaşmaya çıkan ve 11 gol, 9 asist ile skora katkı veren Ndao ile resmi imzaların yakın zamanda atılması bekleniyor.