Galatasaray Süper Lig'in yıldızını bitiriyor! Karagümrük'e Ndao için flaş teklif
Son dakika Galatasaray haberleri | Önümüzdeki hafta oynanacak Şampiyonlar Ligi eleme maçı öncesi çalışmalarına devam eden Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı kırmızılı ekip geçtiğimiz sezon Süper Lig'de sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çeken Alassane Ndao için Fatih Karagümrük'e flaş bir teklif yaptı. Karagümrük'ün teklife olumlu yaklaştığı ve transferin önümüzdeki günlerde bitebileceği iddia edildi. İşte detaylar...
15.07.2021 09:57
- Son Güncelleme: 15.07.2021 09:57
Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla karşılaşacak olan Galatasaray'da transfer çalışmalarına hız verildi.
Sabah'ta yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki Alassane Ndao ve kulübü Fatih Karagümrük'le transfer için anlaştı.