Galatasaray Süper Lig'in yıldızını bitiriyor! Karagümrük'e Ndao için flaş teklif

Geçen sezon kırmızı-siyahlılarda başarılı bir performans sergileyen Senegalli oyuncuya geleceğe yatırım gözüyle bakan Aslan, Karagümrük'e Sekidika ve Jimmy Durmaz'ın yanı sıra 1 milyon euro teklif etti ve olumlu dönüş aldı