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Galatasaray son dakika haberi: Diagne'ye sürpriz talip

Süper Lig'de Kayserispor'u son dakikada Adem Büyük'ün attığı gol ile deviren Galatasaray'da, transfer çalışmaları da devam ediyor. Golcu oyuncu Mbaye Diagne'yi takımdan göndermek isteyen sarı-kırmızılı ekibi sevindiren bir gelişme yaşandı. Senegalli yıldıza İtalya'dan sürpriz bir talip geldiği ve golcü oyuncunun bu teklifi kabul edebileceği iddia edildi. İşte son dakika transfer gelişmesinin detayları...

31.08.2019 11:20 - Son Güncelleme: 31.08.2019 11:20
Galatasaray son dakika haberi: Diagne'ye sürpriz talip

Galatasaray forması giyen Mbaye Diagne için yeni teklifler gelmeye devam ediyor.

Galatasaray son dakika haberi: Diagne'ye sürpriz talip

Sarı-kırmızılı takıma Kasımpaşa'dan gelen Senegalli golcü, gösterdiği performansla taraftarları memnun etmemişti.

Galatasaray son dakika haberi: Diagne'ye sürpriz talip

Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre Galatasaray'ın Falcao'ya yönelmesiyle takımdan gönderilmesi beklenen golcü oyuncuya son teklif sürpriz bir takımdan geldi.

Galatasaray son dakika haberi: Diagne'ye sürpriz talip

İtalyan basınından Tuttomercato'da yer alan habere göre daha önce Beşiktaş'tan Burak Yılmaz için girişimlerde bulunan Lecce, bu kez Diagne'ye yöneldi.

Galatasaray son dakika haberi: Diagne'ye sürpriz talip

İtalyan kulübünün, 27 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanması için girişimlerde bulunduğu kaydedildi.

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