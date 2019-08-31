Galatasaray son dakika haberi: Diagne'ye sürpriz talip

Süper Lig'de Kayserispor'u son dakikada Adem Büyük'ün attığı gol ile deviren Galatasaray'da, transfer çalışmaları da devam ediyor. Golcu oyuncu Mbaye Diagne'yi takımdan göndermek isteyen sarı-kırmızılı ekibi sevindiren bir gelişme yaşandı. Senegalli yıldıza İtalya'dan sürpriz bir talip geldiği ve golcü oyuncunun bu teklifi kabul edebileceği iddia edildi. İşte son dakika transfer gelişmesinin detayları...

31.08.2019 11:20 - Son Güncelleme: 31.08.2019 11:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





