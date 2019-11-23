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Galatasaray son 38 sezonun en kötü gol performansına imza attı

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 13 kez ağları havalandıran sarı-kırmızılı takım, 12. haftalar itibarıyla son 38 sezonun en kötü hücum performansına imza attı. Galatasaray, son 9 sezonun en az puanlı lig başlangıcını yaptı. Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon çıktığı 7 önemli maçta galibiyet elde edemeyen sarı-kırmızılı takım, gol atmayı da başaramadı.

23.11.2019 12:09 - Son Güncelleme: 23.11.2019 12:19
Galatasaray son 38 sezonun en kötü gol performansına imza attı

Süper Lig'in geride kalan bölümündeki performansıyla beklentilerin uzağında kalan son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, özellikle gol yollarında büyük sorun yaşıyor.

Son dönemdeki skorer oyuncu eksikliğini tamamlamak için kadrosuna dünyaca ünlü Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao ile Rumen Florin Andone'yi dahil eden sarı-kırmızılı takım, sezonun geride kalan bölümünde skor anlamında istenilen mücadeleyi ortaya koyamadı.

Galatasaray son 38 sezonun en kötü gol performansına imza attı

Aşil tendonunda rahatsızlığı bulunan Falcao uzun süredir takımdan ayrı kalırken, Andone ise 11. haftada Gaziantep Futbol Kulübü ile oynanan müsabakada ciddi bir sakatlık geçirdi.

Galatasaray son 38 sezonun en kötü gol performansına imza attı

Adem Büyük ve Ryan Babel ile de hücumda etkili olmaya çalışan Galatasaray, Süper Lig'in ilk 12 haftasında sadece 13 kez ağları havalandırdı. Sarı-kırmızılı takım, bu karşılaşmaların 5'inde gol atmayı başaramadı.

Galatasaray son 38 sezonun en kötü gol performansına imza attı

1981-1982 sezonundan sonra en kötüsü
Galatasaray, 12. haftalar itibarıyla son 38 sezonun en kötü hücum performansını sergiledi.

Sarı-kırmızılı takım, ligde 12. haftalar dikkate alındığında bu sezondan önce en az golü (10) 1981-1982'de atmıştı.

Galatasaray, aynı sürede en fazla golü (38) şampiyonluğa ulaştığı 1998-1999 sezonunda kaydetmişti.

Galatasaray son 38 sezonun en kötü gol performansına imza attı

Son 9 sezonun en kötü başlangıcı
Galatasaray, Süper Lig'de puan olarak da son 9 sezonun en kötü başlangıcını yaptı.

Ligin ilk 12 haftasında 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı takım, 19 puan toplayabildi. Galatasaray en son, tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşadığı 2010-2011 sezonunda aynı sürede daha az puan kazanmıştı.

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