Galatasaray son 38 sezonun en kötü gol performansına imza attı
Süper Lig'in geride kalan bölümünde 13 kez ağları havalandıran sarı-kırmızılı takım, 12. haftalar itibarıyla son 38 sezonun en kötü hücum performansına imza attı. Galatasaray, son 9 sezonun en az puanlı lig başlangıcını yaptı. Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon çıktığı 7 önemli maçta galibiyet elde edemeyen sarı-kırmızılı takım, gol atmayı da başaramadı.
Süper Lig'in geride kalan bölümündeki performansıyla beklentilerin uzağında kalan son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, özellikle gol yollarında büyük sorun yaşıyor.
Son dönemdeki skorer oyuncu eksikliğini tamamlamak için kadrosuna dünyaca ünlü Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao ile Rumen Florin Andone'yi dahil eden sarı-kırmızılı takım, sezonun geride kalan bölümünde skor anlamında istenilen mücadeleyi ortaya koyamadı.
1981-1982 sezonundan sonra en kötüsü
Galatasaray, 12. haftalar itibarıyla son 38 sezonun en kötü hücum performansını sergiledi.
Sarı-kırmızılı takım, ligde 12. haftalar dikkate alındığında bu sezondan önce en az golü (10) 1981-1982'de atmıştı.
Galatasaray, aynı sürede en fazla golü (38) şampiyonluğa ulaştığı 1998-1999 sezonunda kaydetmişti.
Son 9 sezonun en kötü başlangıcı
Galatasaray, Süper Lig'de puan olarak da son 9 sezonun en kötü başlangıcını yaptı.
Ligin ilk 12 haftasında 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı takım, 19 puan toplayabildi. Galatasaray en son, tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşadığı 2010-2011 sezonunda aynı sürede daha az puan kazanmıştı.