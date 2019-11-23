Fransa'da gündem Yusuf Yazıcı "80 dakika yapılmayanı 10 dakikada yaptı"

Milli futbolcu Zeki Çelik'in ilk 11'de sahaya çıktığı 14. haftanın açılış maçında Lille, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerinden PSG'ye konuk oldu. Ev sahibi takım, 17. dakikada Mauro Icardi ve 31. dakikada Angel Di Maria'nın attığı gollerle Lille'i 2-0 mağlup etti. Zeki Çelik, karşılaşmada 90 dakika forma giyerken, milli futbolcu Yusuf Yazıcı oyuna 78. dakikada girdi. Oyuna son dakikalarda alınan ve gösterdiği performansla alkışları toplayan milli futbolcu Yusuf Yazıcı için taraftarlar teknik direktör Christophe Galtier'e büyük tepki gösterdi. İşte detaylar...

23.11.2019 15:42 - Son Güncelleme: 23.11.2019 15:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





