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Fransa'da gündem Yusuf Yazıcı "80 dakika yapılmayanı 10 dakikada yaptı"

Milli futbolcu Zeki Çelik'in ilk 11'de sahaya çıktığı 14. haftanın açılış maçında Lille, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerinden PSG'ye konuk oldu. Ev sahibi takım, 17. dakikada Mauro Icardi ve 31. dakikada Angel Di Maria'nın attığı gollerle Lille'i 2-0 mağlup etti. Zeki Çelik, karşılaşmada 90 dakika forma giyerken, milli futbolcu Yusuf Yazıcı oyuna 78. dakikada girdi. Oyuna son dakikalarda alınan ve gösterdiği performansla alkışları toplayan milli futbolcu Yusuf Yazıcı için taraftarlar teknik direktör Christophe Galtier'e büyük tepki gösterdi. İşte detaylar...

23.11.2019 15:42 - Son Güncelleme: 23.11.2019 15:46
Fransa'da gündem Yusuf Yazıcı 80 dakika yapılmayanı 10 dakikada yaptı

Milli futbolcu Zeki Çelik'in ilk 11'de sahaya çıktığı 14. haftanın açılış maçında Lille, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerinden PSG'ye konuk oldu.

Fransa'da gündem Yusuf Yazıcı 80 dakika yapılmayanı 10 dakikada yaptı

Ev sahibi takım, 17. dakikada Mauro Icardi ve 31. dakikada Angel Di Maria'nın attığı gollerle Lille'i 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla lider PSG, puanını 33'e yükseltirken, Lille 19 puanla averaj farkıyla 7. sıraya geriledi.

Fransa'da gündem Yusuf Yazıcı 80 dakika yapılmayanı 10 dakikada yaptı

Zeki Çelik, karşılaşmada 90 dakika forma giyerken, milli futbolcu Yusuf Yazıcı oyuna 78. dakikada girdi.

Fransa'da gündem Yusuf Yazıcı 80 dakika yapılmayanı 10 dakikada yaptı

Yusuf Yazıcı'nın 12 dakika sahada kaldığı süre içerisinde gösterdiği performans ise teknik direktör Galtier'e tepki gösterilmesine neden oldu.

Fransa'da gündem Yusuf Yazıcı 80 dakika yapılmayanı 10 dakikada yaptı

Tecrübeli çalıştırıcı, oyuna girdikten sonra kısa süre içerisinde oyunu hareketlendiren Yusuf Yazıcı hakkında, "PSG karşısında boğulmadık. Topu çıkardık, çeşitli fırsatlar da yakaladık ancak Yusuf'un oyuna girdikten sonra yaptığı gibi -4 şut çekti- inisiyatif alamadık" ifadelerini kullandı.

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