GaleriSpor

Galatasaray - Başakşehir maçında olay görüntü! Arda Turan'dan kafa karıştıran hareket...

Galatasaray, Süper Lig'in 12.haftasında Medipol Başakşehir'i Türk Telekom Stadyumu'nda konuk etti. Maçta yüzü gülen taraf Başakşehir oldu. Bu maç pek çok şeye de sahne oldu. Sarı-kırmızılılar 41 maç sonra evinde puan kaybı yaşadı. Öte yandan Arda Turan ile Fatih Terim arasındaki buzlar eridi. Arda Turan'ın takımı Başakşehir'in 78.dakika sonra bulduğu golden sonraki hareketi olay oldu.

23.11.2019 11:34 - Son Güncelleme: 23.11.2019 12:00
Galatasaray - Başakşehir maçında olay görüntü! Arda Turan kafa karıştıran hareket...

Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Galatasaray, ligde 41 maç sonra sahasında kaybetti.

Galatasaray - Başakşehir maçında olay görüntü! Arda Turan kafa karıştıran hareket...

Sarı-kırmızılı takımın, Türk Telekom Stadı'nda 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017'de Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olduğu karşılaşmadan sonra elde ettiği 41 maçlık yenilmezlik serisi, Medipol Başakşehir müsabakasında sona erdi.

Galatasaray - Başakşehir maçında olay görüntü! Arda Turan kafa karıştıran hareket...

Galatasaray, Medipol Başakşehir karşılaşmasından önce sahasında çıktığı 41 lig maçında 34 galibiyet, 7 beraberlik yaşamıştı.

Galatasaray - Başakşehir maçında olay görüntü! Arda Turan kafa karıştıran hareket...

Sarı-kırmızılı takım, ligde 930 gün sonra Türk Telekom Stadı'ndan puan elde edemedi.

Galatasaray - Başakşehir maçında olay görüntü! Arda Turan kafa karıştıran hareket...

GECENİN KARESİ

Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Galatasaray-Medipol Başakşehir karşılaşması öncesinde ilginç bir an yaşandı!

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Başakşehir mağlubiyeti sonrası Galatasaray taraftarı isyan etti! ''İstifa et Fatih Terim''
Başakşehir mağlubiyeti sonrası Galatasaray taraftarı isyan etti! ''İstifa et Fatih Terim''