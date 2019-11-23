Galatasaray - Başakşehir maçında olay görüntü! Arda Turan'dan kafa karıştıran hareket...

Galatasaray, Süper Lig'in 12.haftasında Medipol Başakşehir'i Türk Telekom Stadyumu'nda konuk etti. Maçta yüzü gülen taraf Başakşehir oldu. Bu maç pek çok şeye de sahne oldu. Sarı-kırmızılılar 41 maç sonra evinde puan kaybı yaşadı. Öte yandan Arda Turan ile Fatih Terim arasındaki buzlar eridi. Arda Turan'ın takımı Başakşehir'in 78.dakika sonra bulduğu golden sonraki hareketi olay oldu.

23.11.2019 11:34 - Son Güncelleme: 23.11.2019 12:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





