Beşiktaş'ın Ajax mağlubiyeti sonrası dev kayıp! Şampiyonlar Ligi'nde büyük tehlike: Fenerbahçe'den sonra...
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 5. maçında sahasında Ajax ile karşı karşıya gelen Beşiktaş mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı ve Avrupa defterini kapattı. Avrupa'da alınan kötü sonuçları canlı yayında değerlendiren Beşiktaş efsane ismi Nihat Kahveci, büyük tehlikeye dikkat çekerek, "Kapkara bir leke olur Beşiktaş tarihinde" dedi. Öte yandan Kartal Devler Ligi'nde henüz puan ve primle tanışamazken, kaybettiği toplam para ödülü 11.2 milyon euroya (yaklaşık 151 milyon lira) ulaştı.
25.11.2021 10:49
- Son Güncelleme: 25.11.2021 10:49
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 5. maçında sahasında Ajax ile karşı karşıya gelen Beşiktaş mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı ve Avrupa defterini kapattı.
Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Nihat Kahveci, TRT Spor'da Beşiktaş'ın 2-1 mağlup olduğu Ajax karşılaşmasına dair değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler...
"SERGEN HOCAYA DA BİR UYARI OLUR"
"Beşiktaş'ın transferleriye beklenti vardı. Sonuç 5 maçta sıfır puan. Beşiktaş taraftarı Sergen hocaya güveniyor. Ona da bu bir uyarı olur.
Giresun, Kasımpaşa sonra Kayseri maçları ve sonrasında Fenerbahçe maçları. Buralardan 3'te 3 çıkaramazsa o zaman tartışılmaya başlar."