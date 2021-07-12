İtalya'nın EURO 2020 zaferi Avrupa basınında

EURO 2020'de İtalya, İngiltere'yi finalde seri penaltı atışları sonucu yenerek kupanın sahibi oldu. Gök Maviler'in bu zaferi başta İtalya olmak üzere tüm Avrupa'da geniş yankı uyandırdı. Kupaya bu kadar yaklaşmışken hüsrana uğrayan İngiltere'de ise hüzün hakim. İşte o manşetler...