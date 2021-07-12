İtalya'nın EURO 2020 zaferi Avrupa basınında
EURO 2020 dün akşam oynanan İtalya - İngiltere finaliyle sona erdi. Wembley'de oynanan tarihi finalde İtalya, İngiltere'yi penaltı atışları sonucuyla geçti. Karşılaşma sonrası İtalya zaferi kutlarken, İngiltere'de ise hüzün hakimdi. İtalya'nın zaferi Avrupa basınında da geniş yer buldu. İşte o başlıklar...
12.07.2021 09:23
- Son Güncelleme: 12.07.2021 09:23
EURO 2020'de İtalya, İngiltere'yi finalde seri penaltı atışları sonucu yenerek kupanın sahibi oldu. Gök Maviler'in bu zaferi başta İtalya olmak üzere tüm Avrupa'da geniş yankı uyandırdı. Kupaya bu kadar yaklaşmışken hüsrana uğrayan İngiltere'de ise hüzün hakim. İşte o manşetler...
AS (İSPANYA)
İspanyol basınından AS, İtalyanca attığı manşette "Çok tebrikler" başlığını kullandı.
SPORT (İSPANYA)
Barcelona'ya yakınlığı ile bilinen Sport Gazetesi ise İtalya'nın zaferini sürmanşetten gördü. Gazete anasayfada büyük bir kısmı ise Lionel Messi'nin Arjantin'le kazandığı Copa America'ya ayırdı.
LE COURRIER (FRANSA)
Fransız Le Courrier Gazetesi, İtalya'nın şampiyonluğuna anasayfasından yer vererek "Gecenin sonunda zafer İtalya'nın" başlığını attı.
L'EQUIPE (FRANSA)
Fransa'nın ve Avrupa'nın önde gelen spor gazetelerinden L'Equipe, İtalyanlar için "Yenilmezler" başlığını attı. Gazete, Gök Maviler'in 34 maçtır mağlup olmamasına atıfta bulundu.