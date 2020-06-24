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Galatasaray şoke oldu! Mert Hakan Yandaş'tan olay teklif: Gel Fenerbahçe'ye birlikte gidelim
Galatasaray şoke oldu! Mert Hakan Yandaş'tan olay teklif: Gel Fenerbahçe'ye birlikte gidelim
Önce Galatasaray'ın, ardından ise Fenerbahçe'nin ilgilendiği bilinen Mert Hakan Yandaş önce sarı-kırmzılılar ile el sıkışmış ardında işler tamamen değişmişti. Kanarya'nın daha fazla teklif vermesi üzerine Fenerbahçe'ye 'Evet' diyen Mert Hakan'dan olay yaratacak bir teklif geldi. Mert Hakan'ın Demir Grup Sivassporlu takım arkadaşına 'Gel Fenerbahçe'ye birlikte gidelim' dediği iddia edildi. Peki ne cevap aldı? İşte detaylar...
24.06.2020 09:28
- Son Güncelleme: 24.06.2020 09:28
Bu sezon Süper Lig'e damga vuran isimlerin başında gelen Mert Hakan Yandaş, son dönemin en çok konuşulan futbolcusu oldu.
Aylar önce anlaştığı Galatasaray'la tüm temaslarını kesen 25 yaşındaki futbolcu, kendisinde uzun süredir ısrarcı olan Fenerbahçe'ye, "Evet" dedi.
NELER YAŞANMIŞTI?
Galatasaray ocak ayı sonunda Mert Hakan ile o dönemki döviz kuru baz alınarak 7 milyon TL'ye (1 milyon Euro) söz kesti. Sivasspor'un şampiyonluk yarışı vermesinden dolayı başarılı oyuncunun sezon sonunda gelmesinde mutabık kalındı.
FENERBAHÇE SON 1.5 AYDA DEVREYE GİRDİ
Oyuncunun menajeri Haziran ayında 500 bin Euro imza parası talep ederken sarı kırmızılı yönetim bunu da kabul etti. İki taraf da transfere 'oldu' gözüyle bakarken Fenerbahçe son 1.5 ay Mert Hakan için ısrarlı bir çalışma içine girdi.
EMRE BELÖZOĞLU İKNA ETTİ
Özellikle Emre Belözoğlu, 25 yaşındaki oyuncu ile iletişimi hiç koparmadı. Emre, genç yıldıza "Seni çok ama çok önemsiyoruz. Fenerbahçe'nin geleceğinde sen varsın. Bu takımın oyun planını da senin üzerine kuracağız" dedi.