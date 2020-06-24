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Herkes ayağı kırıldı sanıyordu meğer omzu da çıkmış! Böyle sakatlık ne görüldü ne duyuldu

Futbol sadece sahadaki 22 kişinin gol atmaya çalıştığı bir oyun düzeni değil, bundan daha fazlası. Birazdan duyacaklarınız bunu kanıtlar nitelikte. Futbol hayatlarımıza girdiği günden bu yana öyle ilginç olaylar yaşanadı ki, çoğunu bilseniz bile tekrar uyunca şaşırmamak elde değil. İşte sizin için derlediğimiz futbol tarihindeki en ilginç olaylar.

24.06.2020 15:03 - Son Güncelleme: 24.06.2020 15:29
Herkes ayağı kırıldı sanıyordu meğer omzu da çıkmış! Böyle sakatlık ne görüldü ne duyuldu

Yeşil sahalarda görmeye alışık olduğumuz şeyler bellidir. Genelde gol atmaya çalışan iki takım olur ve onlar bunu yaparken oyunu nizami bir hale getirmeye çalışan bir hakem olan biteni idare eder. Ama bazen olaylar farklı seyredebililyor ve yeşil sahalarda görmeyi hiç beklemediğimiz şeyler de karşımıza çıkabiliyor.

Biz de sizin için futbol sahalarında yaşanan en ilginç olayları derledik. Ortaya da oldukça şaşırtan diğer bir yanda da güldüren bilgiler çıktı.

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Herkes ayağı kırıldı sanıyordu meğer omzu da çıkmış! Böyle sakatlık ne görüldü ne duyuldu

Efsane İngiliz futbolcu Gary Lineker, yaklaşık 20 yıl süren kariyerinde bir tek sarı kart bile görmedi.

Herkes ayağı kırıldı sanıyordu meğer omzu da çıkmış! Böyle sakatlık ne görüldü ne duyuldu

Paulo Araujo aynı maçta 5 kez kart görerek rekor kırdı. Olayın nedeni, oyundan atılan Brezilyalı futbolcunun dalgın hakeme fark ettirmeden maça devam etmesiydi.

Herkes ayağı kırıldı sanıyordu meğer omzu da çıkmış! Böyle sakatlık ne görüldü ne duyuldu

İngiltere maçında 3. dakikada kendi kalesine gol atan Paraguaylı Carlos Gamarra, 'Kendi kalesine en erken gol atan futbolcu' olarak tarihe geçti.

Herkes ayağı kırıldı sanıyordu meğer omzu da çıkmış! Böyle sakatlık ne görüldü ne duyuldu

1957 yılında Charlton, 75 dakika 10 kişi oynadığı ve son yarım saatine 5-1 mağlup girdiği Huddersfield maçını 7-6 kazandı.

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