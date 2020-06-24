Herkes ayağı kırıldı sanıyordu meğer omzu da çıkmış! Böyle sakatlık ne görüldü ne duyuldu

Yeşil sahalarda görmeye alışık olduğumuz şeyler bellidir. Genelde gol atmaya çalışan iki takım olur ve onlar bunu yaparken oyunu nizami bir hale getirmeye çalışan bir hakem olan biteni idare eder. Ama bazen olaylar farklı seyredebililyor ve yeşil sahalarda görmeyi hiç beklemediğimiz şeyler de karşımıza çıkabiliyor.

Biz de sizin için futbol sahalarında yaşanan en ilginç olayları derledik. Ortaya da oldukça şaşırtan diğer bir yanda da güldüren bilgiler çıktı.