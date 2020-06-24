Herkes ayağı kırıldı sanıyordu meğer omzu da çıkmış! Böyle sakatlık ne görüldü ne duyuldu
Futbol sadece sahadaki 22 kişinin gol atmaya çalıştığı bir oyun düzeni değil, bundan daha fazlası. Birazdan duyacaklarınız bunu kanıtlar nitelikte. Futbol hayatlarımıza girdiği günden bu yana öyle ilginç olaylar yaşanadı ki, çoğunu bilseniz bile tekrar uyunca şaşırmamak elde değil. İşte sizin için derlediğimiz futbol tarihindeki en ilginç olaylar.
24.06.2020 15:03
- Son Güncelleme: 24.06.2020 15:29
Yeşil sahalarda görmeye alışık olduğumuz şeyler bellidir. Genelde gol atmaya çalışan iki takım olur ve onlar bunu yaparken oyunu nizami bir hale getirmeye çalışan bir hakem olan biteni idare eder. Ama bazen olaylar farklı seyredebililyor ve yeşil sahalarda görmeyi hiç beklemediğimiz şeyler de karşımıza çıkabiliyor.
Biz de sizin için futbol sahalarında yaşanan en ilginç olayları derledik. Ortaya da oldukça şaşırtan diğer bir yanda da güldüren bilgiler çıktı.
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