Medipol Başakşehir-Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık hangi takımlı? Hangi hakem hangi takımı tutuyor?

Herkes bir takım tutar. Ama hakemler gönül rahatlığı ile tuttuğu takımı açıklayamaz, maçlarına gidip tribünde izleyemez. Futbolu bıraktıktan sonra bile bunu yapamazlar. Nedeni de yaparlarsa, kurullarda gözlemci, temsilci olarak görev alamazlar. Hakemlerin yakın çevrelerine, arkadaşlarına soruldu. İşte hakemlerin tuttukları takımlar...