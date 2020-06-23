Medipol Başakşehir-Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık hangi takımlı? Hangi hakem hangi takımı tutuyor?
Süper Lig'e verilen Kovid-19 arasının sona ermesinin ardından oynanan maçlara hakem kararları damgasını vurdu. Süper Lig'in 29.haftasında oynanacak ve şampiyonluk yarışını tümden etkileyecek olan Medipol Başakşehir - Galatasaray maçının hakeminin Ali Palabıyık olduğunun açıklanmasının ardından sporseveler hangi hakem hangi takımlı merak ediyor. İşte Süper Lig hakemlerinin tuttukları takımlar...
23.06.2020 14:33
- Son Güncelleme: 23.06.2020 14:33
Herkes bir takım tutar. Ama hakemler gönül rahatlığı ile tuttuğu takımı açıklayamaz, maçlarına gidip tribünde izleyemez. Futbolu bıraktıktan sonra bile bunu yapamazlar. Nedeni de yaparlarsa, kurullarda gözlemci, temsilci olarak görev alamazlar. Hakemlerin yakın çevrelerine, arkadaşlarına soruldu. İşte hakemlerin tuttukları takımlar...
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