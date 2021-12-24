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Abdullah Avcı’nın Trabzonspor’u Barcelona’yla ünlenen tiki-taka ile açık ara lider

Dünyanın en büyük kulüplerinden Barcelona'nın en iyi dönemlerindeki tiki-takası Süper Lig'de renktaşıyla hayat buluyor. Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'u Süper Lig'de açık ara liderlik koltuğunda otururken attığı gollerden önceki pas sayısı da dikkat çekiyor.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
24.12.2021 11:24 - Son Güncelleme: 24.12.2021 11:26
Abdullah Avcı’nın Trabzonspor’u Barcelona’yla ünlenen tiki-taka ile açık ara lider

Karadeniz Fırtınası'nın Süper Lig'de 10 pas ve üstü attığı gol sayısı 10... Malatya maçındaki 1. gol öncesi 11 pas yapan Trabzonspor, 4. golde 17 ve 5. golde de 13 pasa ulaştı.

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Abdullah Avcı’nın Trabzonspor’u Barcelona’yla ünlenen tiki-taka ile açık ara lider

Sivasspor maçında atılan ikinci golde ise 22 pas ile sonuca gittiler.

Abdullah Avcı’nın Trabzonspor’u Barcelona’yla ünlenen tiki-taka ile açık ara lider

Bu sezon ezeli rakiplerine büyük puan farkları atan Karadeniz Fırtınası, Konyaspor'a karşı Cornelius ile bulduğu ilk gol öncesi tam 12 pas yaptı…

Abdullah Avcı’nın Trabzonspor’u Barcelona’yla ünlenen tiki-taka ile açık ara lider

2. golde ise 14 pas ile rakiplerinin başını yine döndürmeyi başardı.

Abdullah Avcı’nın Trabzonspor’u Barcelona’yla ünlenen tiki-taka ile açık ara lider

Karagümrük maçında kazanılan penaltı golü öncesi ulaşılan pas rakamı ise 25'ti…

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