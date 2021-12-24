Abdullah Avcı’nın Trabzonspor’u Barcelona’yla ünlenen tiki-taka ile açık ara lider
Dünyanın en büyük kulüplerinden Barcelona'nın en iyi dönemlerindeki tiki-takası Süper Lig'de renktaşıyla hayat buluyor. Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'u Süper Lig'de açık ara liderlik koltuğunda otururken attığı gollerden önceki pas sayısı da dikkat çekiyor.
24.12.2021 11:24
- Son Güncelleme: 24.12.2021 11:26
Karadeniz Fırtınası'nın Süper Lig'de 10 pas ve üstü attığı gol sayısı 10... Malatya maçındaki 1. gol öncesi 11 pas yapan Trabzonspor, 4. golde 17 ve 5. golde de 13 pasa ulaştı.