Galatasaray sezon başındaki yanlış planlamanın sıkıntısını yaşıyor! Fatih Terim yine takıma takviye istedi
Sarı-Kırmızılılar sezon başında 8 futbolcu alıp 46 milyon Eurolu'k transfer yükünün altına girdi. Buna karşın kale, bek, orta alan ve kanat bölgesindeki eksikler giderilemedi. Şimdi Fatih Terim yine takıma takviye istedi.
30.12.2021 06:59
- Son Güncelleme: 30.12.2021 06:59
Süper Lig'de şampiyonluk yarışına ilk devreden havlu atan, Türkiye Kupası'na 5. turda veda eden Galatasaray'da büyük bir kriz yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın üst üste aldığı kötü skorlar, sezon başında yapılan kadro mühendisliğinin ne kadar kötü olduğunu gözler önüne serdi.
Burak Elmas ve Fatih Terim "Geleceği planlıyoruz" sloganıyla kolları sıvarken, sezon başında 8 transfer yapıldı. Yönetim tam 46 milyon Euro'luk yükün altına girdi.
Ancak buna karşın kale, bek, orta alan ve kanat bölgesindeki eksikler giderilemedi. Okan Kocuk'u Giresun'a kiralayan Galatasaray, Muslera'nın sakatlığı sonrası İsmail Çipe'ye mahkum edildi.