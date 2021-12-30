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Galatasaray sezon başındaki yanlış planlamanın sıkıntısını yaşıyor! Fatih Terim yine takıma takviye istedi

Sarı-Kırmızılılar sezon başında 8 futbolcu alıp 46 milyon Eurolu'k transfer yükünün altına girdi. Buna karşın kale, bek, orta alan ve kanat bölgesindeki eksikler giderilemedi. Şimdi Fatih Terim yine takıma takviye istedi.

30.12.2021 06:59 - Son Güncelleme: 30.12.2021 06:59
Galatasaray sezon başındaki yanlış planlamanın sıkıntısını yaşıyor! Fatih Terim yine takıma takviye istedi

Süper Lig'de şampiyonluk yarışına ilk devreden havlu atan, Türkiye Kupası'na 5. turda veda eden Galatasaray'da büyük bir kriz yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın üst üste aldığı kötü skorlar, sezon başında yapılan kadro mühendisliğinin ne kadar kötü olduğunu gözler önüne serdi.

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Galatasaray sezon başındaki yanlış planlamanın sıkıntısını yaşıyor! Fatih Terim yine takıma takviye istedi

Burak Elmas ve Fatih Terim "Geleceği planlıyoruz" sloganıyla kolları sıvarken, sezon başında 8 transfer yapıldı. Yönetim tam 46 milyon Euro'luk yükün altına girdi.

Galatasaray sezon başındaki yanlış planlamanın sıkıntısını yaşıyor! Fatih Terim yine takıma takviye istedi

Ancak buna karşın kale, bek, orta alan ve kanat bölgesindeki eksikler giderilemedi. Okan Kocuk'u Giresun'a kiralayan Galatasaray, Muslera'nın sakatlığı sonrası İsmail Çipe'ye mahkum edildi.

Galatasaray sezon başındaki yanlış planlamanın sıkıntısını yaşıyor! Fatih Terim yine takıma takviye istedi

Uzun süredir performansı tartışılan Ömer Bayram sol bek yedeği olarak takımda kalınca bu bölgede sıkıntı yaşandı. Orta alana alınan Assunçao hiç oynatılmazken, A.Demir'e kiralanan Yunus tüm kanat oyuncularından fazla skor katkısı yaptı.

Galatasaray sezon başındaki yanlış planlamanın sıkıntısını yaşıyor! Fatih Terim yine takıma takviye istedi

Yapılan bu hatalara rağmen Terim'in hala transfer istemesi taraftarları isyan ettirdi.

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