Galatasaray sezon başındaki yanlış planlamanın sıkıntısını yaşıyor! Fatih Terim yine takıma takviye istedi

Süper Lig'de şampiyonluk yarışına ilk devreden havlu atan, Türkiye Kupası'na 5. turda veda eden Galatasaray'da büyük bir kriz yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın üst üste aldığı kötü skorlar, sezon başında yapılan kadro mühendisliğinin ne kadar kötü olduğunu gözler önüne serdi.