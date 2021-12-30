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Haberler Spor İşte Cimbom’un son gözdesi! Galatasaray, Furkan Metin’i transfer listesine ekledi

İşte Cimbom’un son gözdesi! Galatasaray, Furkan Metin’i transfer listesine ekledi

Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim girdi. Ara transfer döneminde DeAndre Yedlin'i göndermek isteyen Sarı kırmızılılar gözünü Altınordu formasıyla çok iyi bir çıkış yakalayan Furkan Metin'i çevirdi. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...

ONUR ÖZKAN
takvim.com.tr
Özel haber
30.12.2021 18:23 - Son Güncelleme: 30.12.2021 18:29
İşte Cimbom’un son gözdesi! Galatasaray, Furkan Metin’i transfer listesine ekledi

Sarı-Kırmızılılar bu sezon Altınordu formasıyla çok iyi bir çıkış yakalayan Furkan Metin'i listesine ekledi.

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İşte Cimbom’un son gözdesi! Galatasaray, Furkan Metin’i transfer listesine ekledi

19 yaşındaki sağ bek bu sezon Spor Toto 1. Lig'de 11 maçta forma giyerken 1 asist yaptı.

İşte Cimbom’un son gözdesi! Galatasaray, Furkan Metin’i transfer listesine ekledi

1.75 boyundaki futbolcunun İzmir kulübü ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

İşte Cimbom’un son gözdesi! Galatasaray, Furkan Metin’i transfer listesine ekledi

Ara transfer döneminde DeAndre Yedlin'i göndermek isteyen Galatasaray eğer ABD'li yıldızla yollarını ayırırsa kadroda gerçek pozisyonu sağ bek olan sadece Sacha Boey kalacak.

İşte Cimbom’un son gözdesi! Galatasaray, Furkan Metin’i transfer listesine ekledi

Son 3 resmi maçta Oğulcan Çağlayan'ı bu bölgede oynatmak zorunda kalan teknik direktör Fatih Terim'in rotasyonu genişletmek adına yerli bir sağ bek takviyesi istediği gelen bilgiler arasında.

İşte Cimbom’un son gözdesi! Galatasaray, Furkan Metin’i transfer listesine ekledi

Son yıllarda altyapısından çıkardığı genç yeteneklerle büyük ses getiren Altınordu'nun son harikası olarak gösterilen Furkan Metin için Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde resmi temaslara başlaması bekleniyor.

İşte Cimbom’un son gözdesi! Galatasaray, Furkan Metin’i transfer listesine ekledi
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