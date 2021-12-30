İşte Cimbom’un son gözdesi! Galatasaray, Furkan Metin’i transfer listesine ekledi
Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim girdi. Ara transfer döneminde DeAndre Yedlin'i göndermek isteyen Sarı kırmızılılar gözünü Altınordu formasıyla çok iyi bir çıkış yakalayan Furkan Metin'i çevirdi. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...
30.12.2021 18:23
- Son Güncelleme: 30.12.2021 18:29
Sarı-Kırmızılılar bu sezon Altınordu formasıyla çok iyi bir çıkış yakalayan Furkan Metin'i listesine ekledi.
Ara transfer döneminde DeAndre Yedlin'i göndermek isteyen Galatasaray eğer ABD'li yıldızla yollarını ayırırsa kadroda gerçek pozisyonu sağ bek olan sadece Sacha Boey kalacak.
Son yıllarda altyapısından çıkardığı genç yeteneklerle büyük ses getiren Altınordu'nun son harikası olarak gösterilen Furkan Metin için Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde resmi temaslara başlaması bekleniyor.