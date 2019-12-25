UEFA tüm zamanların en iyilerini açıklandı! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye büyük fark
Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Avrupa'da tüm zamanların en başarılı futbol takımlarını belirledi. Türkiye'den Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in de yer aldığı listede ilk 5'te bir İtalyan, bir İngiliz, bir Alman ve iki İspanyol takımı yer aldı. Listede Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'yle arasındaki fark dikkat çekti. İşte UEFA'nın hazırlamış olduğu o liste...
25.12.2019 23:25
- Son Güncelleme: 25.12.2019 23:27
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