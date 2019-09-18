Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde 280.randevuya çıkıyor (Galatasaray'ın Avrupa karnesi)
Galatasaray Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında, Belçika ekibi Club Brugge deplasmanına çıkıyor. A Grubu'nda Real Madrid ve Paris Saint Germain gibi zorlu rakipleri bulunan Galatasaray, Club Brugge karşısında çıkacağı ilk maçta avantaj sağlamaya çalışacak. Galatasaray bu karşılaşma ile Avrupa kupalarında 280.maçına çıkacak. 280 maçın 99'dan galibiyet, 107'sinden mağlubiyet ile ayrılan sarı-kırmızılıların Avrupa karnesi şöyle:
18.09.2019 11:34
- Son Güncelleme: 18.09.2019 11:43
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında yarın Belçika'nın Club Brugge takımıyla deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 280. karşılaşmasına çıkacak.
Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce çıktığı 279 müsabakanın 99'undan galibiyetle ayrıldı. 107 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 73 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.
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