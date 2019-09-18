Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı sonrası büyük şok! 3 isim birden...

Geçtiğimiz sezon tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe, bu yıl lige iyi başlamasına rağmen Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarında üst üste puan kaybederek liderin 5 puan gerisine düştü. Ersun Yanal'ın hazırladığı raporlar doğrultusunda hızlı bir transfer dönemi geçirmesine rağmen, sarı-lacivertli ekibin kadrosunda yine de bir çok eksik bulunuyor. Alanyaspor maçının ardından ara transfer dönemi için çalışmalara erken başlayan Fenerbahçe'de 3 isim ile de yollar ayrılacak. İşte son dakika Fenerbahçe haberleri...

18.09.2019 10:43 - Son Güncelleme: 18.09.2019 10:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





