GaleriSpor

Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı sonrası büyük şok! 3 isim birden...

Geçtiğimiz sezon tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe, bu yıl lige iyi başlamasına rağmen Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarında üst üste puan kaybederek liderin 5 puan gerisine düştü. Ersun Yanal'ın hazırladığı raporlar doğrultusunda hızlı bir transfer dönemi geçirmesine rağmen, sarı-lacivertli ekibin kadrosunda yine de bir çok eksik bulunuyor. Alanyaspor maçının ardından ara transfer dönemi için çalışmalara erken başlayan Fenerbahçe'de 3 isim ile de yollar ayrılacak. İşte son dakika Fenerbahçe haberleri...

18.09.2019 10:43 - Son Güncelleme: 18.09.2019 10:43
Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı sonrası büyük şok! 3 isim birden...

Yeni sezona hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'de transfer döneminin bitmesine rağmen Alanyaspor maçının ardından sıcak gelişmeler yaşanıyor...

Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı sonrası büyük şok! 3 isim birden...

Ezeli rakipleri Galatasaray ve Trabzonspor ile birlikte transfer dönemine damga vuran sarı-lacivertliler, 12 ismi kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı sonrası büyük şok! 3 isim birden...

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Kanarya, yeni sezonda zirveye oynayacak bir kadro oluşturmak için kadrosunu sil baştan yeniledi.

Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı sonrası büyük şok! 3 isim birden...

Yaz transfer döneminde çalışmalarını bu doğrultuda sürdüren Fenerbahçe, neredeyse her bölgeye takviye yaptı.

Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı sonrası büyük şok! 3 isim birden...

Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde kalesini Harun Tekin ile güçlendiren sarı-lacivertliler, Ankaragücü'nden Altay Bayındır'ı transfer ederek kaleyi genç eldivene emanet etti.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Fatih Terim'den büyük sürpriz! İşte Galatasaray'ın Club Brugge 11'i
Fatih Terim'den büyük sürpriz! İşte Galatasaray'ın Club Brugge 11'i