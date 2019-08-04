Fenerbahçe'de harekat sürüyor | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri
Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda kadrodaki eksikleri gidermek isteyen sarı-lacivertli yöneticiler, farklı isimlerle temaslara devam ediyor. İki yıldız isim için mutlu sona yaklaşan Fenerbahçe'de önümüzdeki hafta transferlerin noktalanması bekleniyor.
04.08.2019 08:56
- Son Güncelleme: 04.08.2019 08:56
Fenerbahçe transferlerine hız kesmeden devam ediyor.
Mehmet Topal ile yolların ayrılmasından sonra ön libero konusunda uzun süredir arayışta olan Fenerbahçe, birçok futbolcuyla temasa geçmişti.
Yaptığı görüşmelerden olumsuz sonuç alan sarı-lacivertliler, temasa geçilen ilk isimlerden olan Luiz Gustavo transferinde bir kez daha düğmeye bastı.
Marsilya Başkanı Jacques-Henri Eyraud'un, "Luiz Gustavo'nun takımda kalmasını çok istiyorum" sözlerine rağmen bu transferde ısrarcı olan Fenerbahçe, tüm şartları zorlamaya devam ediyor.
GUSTAVO GELMEYE HAZIR
Sportif direktör Damien Comolli'nin, Gustavo'yu ikna ettiği iddia edilirken, Fransız ekibinin istediği yüksek bonservis bedeli için pazarlıklar kıran kırana devam ediyor.