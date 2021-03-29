Fatih Terim istedi imzalar atılıyor! Galatasaray'da flaş gelişme
Spor Toto Süper Lig'de ikinci sırada bulunan ve şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da yeni sezon planlaması da sürüyor. Fatih Terim'in hazırladığı rapor doğrultusunda çalışmaları yürüten yönetim, teknik ekibin talebi doğrultusunda 3 isimle imzalama kararı aldı. İşte detaylar...
29.03.2021 10:09
- Son Güncelleme: 29.03.2021 10:09
Transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da gözler bir yandan da mevcut oyuncuların son durumlarına çevrilmiş durumda.
Sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan birçok futbolcusu olan sarı-kırmızılılarda flaş kararlar alınmaya başlandı.
Takımdan ayrılacak isimleri belirleyen Aslan, yola devam edeceği oyuncular konusunda harekete geçiyor.
3 İMZA BİRDEN!
Sarı kırmızılılarda teknik ekibin talebi doğrultusunda yönetim seçimli genel kurul öncesinde 3 futbolcu ile birden nikah tazeleyecek.
Hürriyet'in haberine göre, Fernando Muslera ile yeni sözleşme imzalayan Galatasaray'da yönetim Uruguaylı file bekçisinin ardından kaptan Arda Turan, Marcao ve Luyindama'nın kontratlarını uzatacak.