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Fatih Terim istedi imzalar atılıyor! Galatasaray'da flaş gelişme

Spor Toto Süper Lig'de ikinci sırada bulunan ve şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da yeni sezon planlaması da sürüyor. Fatih Terim'in hazırladığı rapor doğrultusunda çalışmaları yürüten yönetim, teknik ekibin talebi doğrultusunda 3 isimle imzalama kararı aldı. İşte detaylar...

29.03.2021 10:09 - Son Güncelleme: 29.03.2021 10:09
Fatih Terim istedi imzalar atılıyor! Galatasaray'da flaş gelişme

Transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da gözler bir yandan da mevcut oyuncuların son durumlarına çevrilmiş durumda.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fatih Terim istedi imzalar atılıyor! Galatasaray'da flaş gelişme

Sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan birçok futbolcusu olan sarı-kırmızılılarda flaş kararlar alınmaya başlandı.

Fatih Terim istedi imzalar atılıyor! Galatasaray'da flaş gelişme

Takımdan ayrılacak isimleri belirleyen Aslan, yola devam edeceği oyuncular konusunda harekete geçiyor.

Fatih Terim istedi imzalar atılıyor! Galatasaray'da flaş gelişme

3 İMZA BİRDEN!
Sarı kırmızılılarda teknik ekibin talebi doğrultusunda yönetim seçimli genel kurul öncesinde 3 futbolcu ile birden nikah tazeleyecek.

Fatih Terim istedi imzalar atılıyor! Galatasaray'da flaş gelişme

Hürriyet'in haberine göre, Fernando Muslera ile yeni sözleşme imzalayan Galatasaray'da yönetim Uruguaylı file bekçisinin ardından kaptan Arda Turan, Marcao ve Luyindama'nın kontratlarını uzatacak.