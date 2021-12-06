Galatasaray'ın Rumen yıldızı Cicaldau ülkesinde gündem oldu! Kasım ayının en iyisi
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Galatasaray'ın sezon başında Romanya'dan transfer ettiği Alexandru Cicaldau, sarı-kırmızılı forma ile şu ana kadar sergilediği başarılı performansla takdirleri topluyor. Rumen yıldız, Galatasaray orta sahasının kilit isimlerinden biri olurken; ülkesinde de gündem oldu. Gazeta Sportulilor'da yapılan oylamada 3 kategoride en yüksek oyu alan Cicaldau, kasım ayının en iyi Rumen futbolcusu seçildi.
Galatasaray'ın Rumen yıldızı Alexandru Cicaldau ülkesinin önemli gazetelerinden olan Gazeta Sportulilor'da kasım ayının en iyi oyuncusu seçildi.
Fotomac.com.tr'den Burak Şentürk'ün haberine göre ayın oyuncusu ödülü için; Cibrian Deac (CFR Cluj), Alexandru Cicaldau, (Galatasaray) Vadim Rata, (FC Voluntari) Iasmin Latovlevici (FC Argeș) ve Nicolae Stanciu (Slavia Prag) aday gösterildi.
3 KATEGORİDE DE BİRİNCİ OLDU!
Sportulilor editörleri, gazete okuyucuları, eski futbolcular ve önemli teknik direktörlerin kullandığı oylar sonucunda 3 kategoride de en yüksek oyları alan Alexandru Cicaldau kasım ayının en iyi Rumen futbolcusu seçildi.
Galatasaray'ın Universitatea Cravio'dan 6.5 milyon euroya kadrosuna kattığı Cicaldau bu sezon sarı-kırmızılı formayla Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde 18 maça çıktı.