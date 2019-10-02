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Spor yazarları Galatasaray - Paris Saint Germain maçını yorumladı! Babel ve Falcao...

Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray, Fransız ekibi Paris Saint Germain'i, Türk Telekom Stadyumu'nda ağırladı. Sarı-kırmızılılar son dakikaya kadar mücadelesine sürdürmesine karşın, evinde 1-0 mağlup oldu. Spor yazarları Galatasaray-PSG maçını yorumladı. Bir numaralı gündem maddeleri ise Ryan Babel ve Radamel Falcao oldu. İşte Galatasaray - PSG maçı yorumları;

02.10.2019 10:37 - Son Güncelleme: 02.10.2019 10:41
Spor yazarları Galatasaray - Paris Saint Germain maçını yorumladı! Babel ve Falcao...

Forma adaleti | SERKAN KORKMAZ

Fatih hoca üçlü savunmayla değil, bence Feghouli'yi kenara, Donk'u sahaya koyarak şapkadan tavşan çıkardı. Galatasaray'daki bu revizyon, bence taktik dizilişten çok daha önemli bir değişiklikti.

Spor yazarları Galatasaray - Paris Saint Germain maçını yorumladı! Babel ve Falcao...

Ryan Donk; haftalardır kendisinden bahsediyorum. Böyle muazzam bir oyuncu olduğunu falan iddia etmiyorum. Ama mevcut Galatasaray kadrosunda açık ara en iyi stoper olduğunu bir kez daha gösterdi.

Spor yazarları Galatasaray - Paris Saint Germain maçını yorumladı! Babel ve Falcao...

Ryan Donk bunun yanı sıra orta saha rotasyonunda da rahatlıkla görev alabilecek bir oyuncu. Derbide tribüne çıkan Andone yokken, Terim onu yedek forvet bile olarak kullanabilirdi.

Spor yazarları Galatasaray - Paris Saint Germain maçını yorumladı! Babel ve Falcao...

Dün akşamın bence Galatasaray açısından en önemli kazanımı; bunun iyice idrak edilmiş olmasıdır diye düşünüyorum.

Spor yazarları Galatasaray - Paris Saint Germain maçını yorumladı! Babel ve Falcao...

Birkaç pozisyonda doğru pas seçimleri yapılabilseydi Galatasaray belki de Paris Sanit Germain'den daha önce gol bulabilirdi. Ama bu demek değilki maçta üstün olan taraf Galatasaraydı.

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