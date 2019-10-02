Spor yazarları Galatasaray - Paris Saint Germain maçını yorumladı! Babel ve Falcao...
Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray, Fransız ekibi Paris Saint Germain'i, Türk Telekom Stadyumu'nda ağırladı. Sarı-kırmızılılar son dakikaya kadar mücadelesine sürdürmesine karşın, evinde 1-0 mağlup oldu. Spor yazarları Galatasaray-PSG maçını yorumladı. Bir numaralı gündem maddeleri ise Ryan Babel ve Radamel Falcao oldu. İşte Galatasaray - PSG maçı yorumları;
02.10.2019 10:37
- Son Güncelleme: 02.10.2019 10:41
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