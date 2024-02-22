SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Galerileri

GALATASARAY HABERLERİ | Galatasaray'dan 6 isimlik operasyon!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı kırmızılılarda gelecek sezon için çalışmalar da sürerken, teknik direktör Okan Buruk raporu doğrultusunda tam 6 isim için karar verildi. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Şubat 2024, 16:34 Güncelleme 22 Şubat 2024, 16:34
GALATASARAY HABERLERİ | Galatasaray’dan 6 isimlik operasyon! 1

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da sezon sonu için düğmeye basıldı. Teknik direktör Okan Buruk ile koordineli bir şekilde çalışan sarı-kırmızılı yönetim, dev bir operasyon hazırlığında.

GALATASARAY HABERLERİ | Galatasaray’dan 6 isimlik operasyon! 2

Bu sezon yarıştığı her kulvarda şampiyonluk kovalayan Cimbom, önümüzdeki sezonun kadro planlama çalışmalarına şimdiden başladı. Yapılacak transferler kadar mevcut oyuncuların son durumu da büyük önem taşıyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Galatasaray’dan 6 isimlik operasyon! 3

Süper Lig'de son olarak MKE Ankaragücü'nü 3-0 deviren Aslan, önemli bir virajı kayıpsız geçerek yoluna kayıpsız devam etti. Puanını 69'a çıkaran sarı-kırmızlılar, zirvedeki yerini korudu.

SON DAKİKA