GALATASARAY HABERLERİ | Galatasaray'dan 6 isimlik operasyon!

1 Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da sezon sonu için düğmeye basıldı. Teknik direktör Okan Buruk ile koordineli bir şekilde çalışan sarı-kırmızılı yönetim, dev bir operasyon hazırlığında.

2 Bu sezon yarıştığı her kulvarda şampiyonluk kovalayan Cimbom, önümüzdeki sezonun kadro planlama çalışmalarına şimdiden başladı. Yapılacak transferler kadar mevcut oyuncuların son durumu da büyük önem taşıyor.