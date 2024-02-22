GALATASARAY HABERLERİ | Galatasaray'dan 6 isimlik operasyon!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da sezon sonu için düğmeye basıldı. Teknik direktör Okan Buruk ile koordineli bir şekilde çalışan sarı-kırmızılı yönetim, dev bir operasyon hazırlığında.
Bu sezon yarıştığı her kulvarda şampiyonluk kovalayan Cimbom, önümüzdeki sezonun kadro planlama çalışmalarına şimdiden başladı. Yapılacak transferler kadar mevcut oyuncuların son durumu da büyük önem taşıyor.
Süper Lig'de son olarak MKE Ankaragücü'nü 3-0 deviren Aslan, önemli bir virajı kayıpsız geçerek yoluna kayıpsız devam etti. Puanını 69'a çıkaran sarı-kırmızlılar, zirvedeki yerini korudu.